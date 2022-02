Ema Kozin: Imela sem preveč spoštovanja do nje

Triindvajsetletna slovenska izzivalka ni bila kos tri leta starejši Američanki, ki sicer Eme Kozin ni uspela podreti na tla, je pa imela prevlado v vseh desetih rundah tega obračuna in Slovenko že v uvodu stisnila ob vrvi.

Američanka je bila boljša, kar so ji s soglasno odločitvijo s trikrat po 100:90 priznali tudi sodniki. Kozinova je v svojem 23. profesionalnem dvoboju prvič izgubila, ob 21 zmagah pa je vpisala še obračun, ki se je končal brez zmagovalke.

"Claressa je Claressa. Očitno sem imela na začetku preveč spoštovanja do nje, po močnih udarcih, ki sem jih v uvodnih rundah prejela v trebuh in gard, sem se malo izgubila. Toda rekla sem si, da bom odboksala do konca, kar mi je tudi uspelo," je za časnik Delo povedala Kozinova in dodala, da se je iz poraza ogromno naučila.