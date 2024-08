Ema Kozin ni pridobila delovne vize, nastop v Las Vegasu odpovedan

Ema Kozin se bi morala v prestolnici svetovnega boksa pomeriti z izkušeno 42-letno v Kolumbiji rojeno Norvežanko Cecilio Braekhus, slednja pa se bo zdaj, namesto s Slovenko, za začasni šampionski pas WBC pomerila z Američanko Maricelo Cornejo. V taboru najboljše slovenske boksarke ne morejo verjeti, kako je do tega prišlo. "Sploh ne vem, kaj na rečem. Do ponedeljka, ko smo imeli termin na ameriškem veleposlaništvu, nismo prejeli potrebne kode za pridobitev delovne vize. Ne vem, kje se je zataknilo, mi smo storili vse potrebno," je zadevo komentiral njen trener Rudolf Pavlin. "Obljubili so nam, da bo Ema v treh tednih dobila nov termin za dvoboj. S katero tekmico in kje naj bi se pomerila, še ni jasno," je še dodal.