Ema Kozin: Norvežanka Braekhusova je odlična borka, a svojih pasov ne dam

"Motivirana sem na drugačen način, kot sem bila pred prejšnjo tekmo. Takrat še nisem imela pasov, zdaj so moji in jih ne dam," je na novinarski konferenci v Avto centru Arvi na Brezovici pri Ljubljani dejala Ema Kozin. Njen sponzor je ob tej priložnosti predstavil tudi nov avto za boksarsko ekipo. Kozinova bo v Las Vegasu čez nekaj dni branila naslov svetovne prvakinje po verziji WBC in WBO, potem ko je do naslova prišla lani novembra po zmagi nad Škotinjo Hannah Rankin. Največjo zmago v karieri, sicer 24. poklicno, je takrat dosegla po desetih rundah in sodniški odločitvi. Iz tega vidika bo ta borba drugačna, saj bo 25-letna Slovenka tokrat branila naslov: "Taktika je, da grem samozavestno v ring in da se zavem, da sem jaz tukaj prvakinja, nasprotnica je moja izzivalka. Ring mora biti kot moja dnevna soba doma in jaz sem glavna."

Najboljša slovenska boksarka Ema Kozin je na novinarski konferenci spregovorila o bližajočem se dvoboju v Las Vegasu proti Norvežanki Cecilii Braekhus. FOTO: 24ur.com icon-expand

V ringu ji bo nasproti stala izkušena 42-letna v Kolumbiji rojena Norvežanka Cecilia Braekhus. V svoji karieri ima na računu 37 zmag, en neodločen izid in dva poraza ter je vodilna boksarka na svetovni lestvici v tej kategoriji. "Je izkušena. Zagotovo ena izmed največjih imen profesionalnega ženskega boksa, nikakor je ni za podcenjevati. Tudi gledam jo že več kot sedem let, tako da jo dobro poznam, v zadnjih nekaj mesecih smo tudi taktiko dodelali. Mislim, da mi lahko leži, ima sicer nekatera zelo močna orožja, a se mi zdi, da imam odgovore nanje in upam, da jih nima ona na moje," je nekaj besed o tekmici namenila Kozin. Slovenka ima v poklicni karieri 24 zmag, ob tem je dosegla tudi en remi, edina, ki jo je doslej premagala, pa je bila legenda ženskega boksa Američanka Clarissa Shields. Kot je dodala, je večina težkih treningov že mimo: "Zdaj sledijo samo še občutki, mentalna priprava in malo aktivacije, tako da je telo še zmeraj pripravljeno, ampak mogoče bolj spočito, kot je trenutno," je še povedala 25-letna boksarka, ki v tem času spremlja tudi slovenske nastope na olimpijskih igrah v Parizu.

Ema Kozin v družbi trenerja Redža Ljutića (na sliki levo) in menadžerja Rudolfa Pavlina (desno). FOTO: 24ur.com icon-expand