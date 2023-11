Ema Kozin o nasprotnici: Dvomim, da jo bo pritisk pokopal, jo pa lahko jaz

Emo Kozin, ki je že nekaj časa najboljša slovenska boksarka, prihodnji konec tedna čaka ena najpomembnejših, če ne celo najpomembnejša borba v njeni karieri. V Manchestru se bo za naslov svetovne prvakinje v super velterski kategoriji po verziji WBC pomerila s Hannah Rankin.

"Res sem odlično pripravljena, nisem si mislila, da bom tako dobro pripravljena, čeprav sem si to v bistvu nekako tudi želela. V zadnjih dveh tednih sem videla, da sem vrhunsko pripravljena, tudi psihično, tako da mi to daje dodatno samozavest, da grem res brez pritiska in skrbi v to borbo," nam je 10 dni pred borbo zaupala najboljša slovenska boksarka Ema Kozin.

icon-expand Ema Kozin FOTO: 24ur.com

'Princeso' prihodnjo soboto v Manchestru čaka trdoživa Škotinja Hannah Rankin. "Že prej sem si občasno ogledala kakšno njeno borbo, tako kot vseh tekmic, ampak ja, v zadnjih štirih, petih mesecih smo si podrobno pogledali njene borbe. Jaz sem si nekatere njene borbe pogledala tudi po večkrat, odvisno od tega, kako podobne meni so bile njene prejšnje nasprotnice, tako da sem videla, kje so njeni plusi in minusi," je o svoji naslednji nasprotnici povedala Kozinova, ki je v Angliji nazadnje boksala februarja lani, ko je izgubila proti verjetno najboljši boksarki na svetu Claressi Shields.

Proti neporaženi Američanki je pred nekaj leti izgubila tudi Rankinova, ki pa ni edina skupna nasprotnica Slovenke in Škotinje. V taboru Kozinove so si zato podrobno pogledali te borbe: "Ja, borbo s Shieldsovo zagotovo, ampak to borbo je težko primerjati, ker tudi jaz nisem pokazala 10 odstotkov tega, kar sem sposobna. Drugi dve pa sta malo slabši nasprotnici, ampak po drugi strani lahko vidiš, kaj je rada delala proti njima in kako se je odrezala, je pa res, da je kar nekaj razlike v letih, kdaj so se borile proti njej in kdaj proti meni. Tudi jaz sem se od takrat spremenila in mislim, da ona tega ne bo pričakovala, se mi zdi, da je ona še vedno konstantno boksala proti večini nasprotnic, tako da se ne obremenjujem z njenimi in svojimi rezultati."

icon-expand Claressa Shields FOTO: AP

Kljub porazu proti Shieldsovi je slovenska šampionka od borbe odnesla veliko: "Zagotovo sem dobila neko spoštovanje, da se ne predam, da se znam pokrivat, da me je težko nokavtirati, če me ona ni, dvomim, da me bo katera druga. Tako da, ja, posledično sem dobila odlično priložnost, da se borim s Hannah Rankin, ker so me tam opazili tudi drugi promotorji, kot na primer Frank Warren, ki je med drugim promotor Tysona Furyja." V Manchester Areni, kjer se bo prihodnjo soboto merila Kozinova, bo boksarski spektakel namreč organiziral sloviti promotor Frank Warren s svojo ekipo Queensberry Promotions, ki je med drugim organizirala tudi zadnji dvoboj svetovnega prvaka v težki kategoriji, Ukrajinca Oleksandra Usika. Kozinova se je po edinem porazu v profesionalni karieri vrnila z dvema prepričljivima zmagama, ki sta bili zanjo še kako pomembni: "Ogromno, sploh tista prva, ki je bila kmalu po tem porazu in tudi v novi kategoriji, tako da sem lahko sama sebi dokazala, da se v super velterski kategoriji odlično počutim, da sem hitrejša, po drugi strani pa nisem izgubila moči, tako da mi je dala elan oziroma je bilo potem lažje delati in biti prepričana, da bom ostala v super velterski kategoriji."

Nazadnje je bila Ema v ringu 24. junija letos, ko je v nemškem Altdorfu ubranila naslov prvakinje v super velterski kategoriji po verziji WBF. Madžarko Timeo Belik je v desetih rundah po dve minuti premagala s soglasno sodniško odločitvijo za še 22. zmago v profesionalni karieri. 27-letna boksarka se bo še tretjič zapored merila v super velterski kategoriji, kjer se bo verjetno ustalila: "Zaenkrat kaže, da ja, predvsem mi tudi to ustreza, da je boljša in večja konkurenca. Mislim, da nas je približno deset deklet, za katere v bistvu težko rečeš, katera bo zmagala. Smo si enakovredne, ena ima lahko malo slabši dan in jo druga premaga. Po drugi strani potem pričakuješ v prihodnosti več dobrih borb in ne bo treba samo čakati, da te bo katera večja borka, kot je Claressa Shields, dejansko sprejela kot nasprotnico."

icon-expand Ema Kozin FOTO: 24ur.com

In že v svoji tretji borbi v novi kategoriji je dobila priložnost boriti se za naslov prvakinje priznane organizacije WBC: "Fenomenalno, prej nismo sicer vedeli, ali bo to borba za naslov prvakinje ali borba za prvo izzivalko. Že takrat sem bila vesela za borbo, sedaj pa še toliko bolj, ker se je sprostil pas in se dejansko že takoj boriva za naslov. Bi pa se tako ali tako želela pomeriti s Hannah Rankin, ker je neko ime, čeprav nima briljantnega rezultata, jo res vsi poznajo, vsi vedo, kdo je to in da z njo ni šale." Zmaga proti priznani nasprotnici, kot je Rankinova, bi bila za mlado Slovenko zagotovo ena največjih v karieri: "Zaenkrat ja, ampak jaz tako kot vedno ne bom dovolila, da me to preveč ponese v drugo sfero, da bom preveč samozavestna ali celo arogantna, vsako nasprotnico je treba spoštovati, bo pa to zagotovo ena izmed najslajših, če ne celo najslajša zmaga."

icon-expand Ema Kozin FOTO: 24ur.com

Čeprav se bo slovenska borka znova borila na tujem terenu, se s tem ne ubada: "V bistvu zelo malo razmišljam o tem, koliko bo imela ona navijačev, jaz to izklopim, tako kot vedno ugasnem vse, razen trenerja. Vem pa, da so Britanci res navdušenci nad boksom, pričakujem, da bo res veliko ljudi prišlo, in tudi vem, da so organizatorji profesionalci in da bo za vse poskrbljeno, tako da, ja, se tudi tega veselim." Za konec pa je nasprotnico, ki bo imela bučno podporo navijačev, še opozorila: "Mislim, da je ona že dovolj izkušena, da dvomim, da jo bo ta pritisk pokopal, jo pa lahko jaz, če bom dobro začela."