Kozinova opravila odprti trening: Claressa me ne pozna tako dobro, kot misli, da me

"To je izjemna priložnost in iz nje si želim iztisniti maksimum. Zelo trdo sem delala v zadnjih letih in naredila velik napredek kot boksarka. Komaj čakam, da vse skupaj pokažem v ringu," je na virtualni novinarski konferenci dejala Ema Kozin . "Slišala sem, da so navijači v Veliki Britaniji izjemni, in komaj čakam, da to izkusim. Prepričana sem, da bo izjemno. Videli boste odlično borbo, v kateri boste lahko uživali," je dodala 23-letna Ljubljančanka, ki na stavnicah pred borbo razumljivo ni v vlogi favoritinje. Priprave na borbo z morda kar najboljšo boksarko vseh časov so bile izjemno zahtevne, saj je bila borba kar dvakrat prestavljena, naposled pa je ostalo pri datumu 5. februar (prenos na VOYO ob 20.30).

"Seveda je Claressa izjemna boksarka, toda ne potrebujem borb na najvišjem nivoju, da bi pridobila izkušnje. Imela sem izjemne formacije in imam izjemno ekipo. Ne pozna me tako dobro, kot misli, da me. Svoj slog boksanja lahko spreminjam iz runde v rundo. Z osredotočenostjo, ki sem jo imela v zadnjih letih, lahko premagam kogar koli v tem športu," je samozavestno poudarila Ema Kozin.

Borbe večera, ki si jih boste lahko ogledali tudi na VOYO:

Chris Eubank mlajši vs. Liam Williams

Claressa Shields vs. Ema Kozin (borba za naslov prvakinje v srednji kategoriji po različicah WBC, WBA, IBF in WBF)

Samuel Antwi vs. Conah Walker (borba za naslov angleškega velterskega prvaka)

Chris Jenkins vs. Julius Indongo

Rhys Edwards vs. Ruslan Berčuk

Otto Wallin vs. Kamil Sokolowski

Harlem Eubank vs. Viorel Simion

Steve Robinson vs. Shane Gill

Caroline Dubois vs. Vaida Masiokaite