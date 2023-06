Ema Kozin po letu premora v obrambo naslova prvakinje po verziji WBF

Dvoboj z Brazilko Halanno dos Santo s naj bi bil precej lažji, saj Kozinova potrebuje težko borbo v pripravi na dvoboj s Hannah Rankin. "Boks je šport, kjer ne smeš podcenjevati nikogar. Ema je v številnih elementih napredovala, v pripravo smo vključili športnega psihologa in dobila je tudi na samozavesti. A na tej ravni ni lahkih nasprotnic in prav na vsako se je treba dobro pripraviti," še pravi Pavlin.

Slovenska boksarka ima za sabo dolgo tekmovalno pavzo. "Spočila sem se psihično. To pavzo potrebuješ. Če vseskozi delaš na specifičnih dvobojih, se osredotočaš le na pripravo na en dvoboj, tako pa je bil čas za druge elemente in tehniko. Zdaj pa smo spet dobili priložnost in treba jo je izkoristiti."

Poudarja, da je pridobila na hitrosti, v repertoar pa dodala tudi nekaj novih kombinacij udarcev, ki jih bo razkrila šele v ringu.

Tudi Ema Kozin opozarja, da je dvoboj z Brazilko le priprava na september, nikakor pa ne gre za lahko nasprotnico. "Je zelo izkušena in kakovostna, zato je nikakor ne smem podcenjevati. Moram iti počasi, po stopničkah in to je prvi dvoboj, ki me čaka. Vsaka borba pa skriva tudi tveganje, zato bo priprava resna," še pravi tekmovalka, ki je v letu brez dvoboja uspešno dokončala študij finančne matematike, zdaj se spogleduje z magisterijem.