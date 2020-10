Ema Kozin presrečna po osvojitvi naslova: Vem, koliko truda sem vložila v to

"Po včerajšnji zmagi se presrečna vračam v Slovenijo, ker vem, koliko truda sem vložila v to zgodovinsko zmago. Ta zmaga mi osebno pomeni največ, ker je to najlepše darilo za celoten team, sponzorje, prijatelje, sparing partnerje (Mirko Vorkapić, Sašo Vorkapić, David Forster in Jaka Hlad, op. p.) in starše oziroma vse tiste, ki so verjeli in sanjali skupaj z menoj," je po zmagi nad urugvajskim 'Morilskim bonbonom' zapisala komaj 21-letna šampionka, ki postavlja nove smernice slovenskega boksa. Pasovoma WBF in WIBA je dodala še začasni pas organizacije WBC.