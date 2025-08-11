Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Borilni športi

Ema Kozin se v ring vrača proti legendarni Cecilii Braekhus

Ljubljana, 11. 08. 2025 16.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

V Lillestromu na Norveškem se bosta 4. oktobra udarili slovenska boksarka Ema Kozin in norveška šampionka Cecilia Braekhus, za katero bo to zadnji boj kariere.

Ema Kozin
Ema Kozin FOTO: 24ur.com

Ema Kozin se po letu in pol vrača v ring, nasproti ji bo stala Cecilia Braekhus. Slednja je med letoma 2014 in 2020 vladala kot nesporna boksarska prvakinja v velterski kategoriji in je prva ženska v katerem koli težnostnem razredu, ki je hkrati imela naslove WBA, WBC, IBF in WBO. Po več kot dveh desetletjih na vrhu svetovnega športa želi 43-letnica svojo kariero zaključiti v slogu.

Braekhusova je v bogati in izjemno uspešni profesionalni karieri vknjižila 38 zmag, dva poraza in en remi. Zdaj se bo soočila s Kozinovo, eno najmlajših in najpogumnejših bork, ki je izziv sprejela s ponosom in popolno predanostjo. "Ni večje časti, kot boriti se s Cecilio v njenem zadnjem dvoboju. Bila je moja vzornica, ko sem začela trenirati in to ostaja še danes," je povedala 26-letna Slovenka.

Ema Kozin in Cecilia Braekhus bi se morali pomeriti že avgusta lani v Las Vegasu, a slovenska ekipa takrat ni pravočasno dobila kode za pridobitev delovne vize.

boks Ema Kozin Cecilia Braekhus
Naslednji članek

Fight of Nations [TM]: V dvorano prišel legendarni Cro Cop

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089