Ema Kozin se v ring vrača proti legendarni Cecilii Braekhus

Ema Kozin se po letu in pol vrača v ring, nasproti ji bo stala Cecilia Braekhus. Slednja je med letoma 2014 in 2020 vladala kot nesporna boksarska prvakinja v velterski kategoriji in je prva ženska v katerem koli težnostnem razredu, ki je hkrati imela naslove WBA, WBC, IBF in WBO. Po več kot dveh desetletjih na vrhu svetovnega športa želi 43-letnica svojo kariero zaključiti v slogu.

Braekhusova je v bogati in izjemno uspešni profesionalni karieri vknjižila 38 zmag, dva poraza in en remi. Zdaj se bo soočila s Kozinovo, eno najmlajših in najpogumnejših bork, ki je izziv sprejela s ponosom in popolno predanostjo. "Ni večje časti, kot boriti se s Cecilio v njenem zadnjem dvoboju. Bila je moja vzornica, ko sem začela trenirati in to ostaja še danes," je povedala 26-letna Slovenka.