Ema Kozin še vedno brez nasprotnice

Ema Kozin bi po prvotnih načrtih pasova morala braniti 10. avgusta v Las Vegasu proti Norvežanki Cecilii Braekhus. Zaradi administrativnih zapletov okrog delovne vize je dvoboj poleti odpadel, vsi nadaljnji termini pa so pozneje splavali po vodi. "Vseskozi čakam dvoboj in se pripravljam. Ni lahko čakati. Šla sem skozi celo paleto čustev, že vse od avgusta pa sem stalno pripravljena na nov termin in tekmico," je povedala boksarka, ki je zaradi stalnega spreminjanja terminov ostala tudi brez pravega poletnega dopusta.

"Enostavno sem morala spremeniti razmišljanje. V ringu še nisem pokazala vsega, kar znam in delam za lasten napredek, seveda pa je na trenutke zelo težko z motivacijo. Sama pa mislim, da sem v tem času fizično in mentalno močnejša. Obenem pa sparing kaže, da stalno napredujem," še pravi tekmovalka. A slovenska tekmovalka je odvisna od terminov promotorja Oscarja de la Hoye in podjetja Golden Boy Promotions, s katerim ima sklenjeno pogodbo do maja za najmanj dva dvoboja.

Ime potencialne nasprotnice se večkrat spreminja. Trenutno potekajo dogovarjanja za dvoboj z April Hunter februarja v Manchestru, kjer bo v glavni borbi nastopil sloviti Britanec Derek Chisora. V predborbi pa naj bi svoja pasova branila tudi Ema Kozin. Eden od razlogov je bržkone tudi ta, da je ženski boks na Otoku trenutno zelo razvit in si tam želijo tudi šampionske pasove.