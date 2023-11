Ema Kozin: Spomnim se, kaj mi je uspelo in se kar smejim sama sebi

Najuspešnejša slovenska boksarka Ema Kozin je minuli vikend postala nova svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po verzijah WBO in WBC. V Manchestru je premagala Škotinjo Hannah Rankin in tako prišla do največjega uspeha svoje kariere. V poklicni karieri je Ema Kozin ob že 24 zmagah dosegla še en remi in en poraz. Od nje je bila tako uspešnejša le legenda ženskega boksa, Američanka Clarissa Shields. V četrtek je v Sloveniji stopila pred mikrofone, pripravili pa so ji tudi veličasten sprejem.

"Hvala za čestitke, hvala vsem, ki ste se zbrali. Vedela sem, da nekaj bo, da se nekaj pripravlja, toda nisem vas pričakovala v takšnem obsegu," so prve besede presrečne nove prvakinje Eme Kozin. "Še enkrat hvala, ker ste si vzeli čas. Toda najprej bi se rada še zahvalila moji ekipi. Sodelujemo že dlje časa, podpirajo me tako v ringu kot tudi v zasebnem življenju. Hvala vsem sponzorjem in seveda moji družini, prijateljem. Hvala vsakemu, ki me tako ali drugače podpira. To mi ogromno pomeni, tako kot vsakemu športniku. Brez tega ne bi bilo rezultatov," še doda. icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right "Naspala se še nisem, vse skupaj je neverjetno. Poskušam čim bolj normalno živeti, toda nato se spomnim, kaj mi je uspelo in se kar smejim sama sebi. Vse skupaj se zdi kot sanje, ki si jih ne upaš sanjati. Tako težko dosegljiv cilj. Sama sebi sem dokazala, da se da," pa pove o izpolnitvi največjega cilja. "Z ekipo smo to že več časa načrtovali in sedaj nam je uspelo, celo prej, kot smo pričakovali. Res izjemno, nikoli nisem bila tako srečna kot sem sedaj." PREBERI ŠE Ema Kozin je svetovna prvakinja po verzijah WBO in WBC Svoj šampionski pas iz leta 2017 je Kozinova podarila za dobrodelno dražbo, katere izkupiček je namenjen društvu Viljem Julijan oziroma štiriletni deklici z motnjami v razvoju: "Moje mnenje je, da je potrebno pomagati drugim, če le lahko, zato mi je v čast in zadovoljstvo, da sem lahko tudi sama del tega."