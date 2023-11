Ema Kozin je svetovna prvakinja po verzijah WBO in WBC

Slovenska boksarka, ki bo čez 14 dni dopolnila 25 let, je zmagala z 2:1. Zanjo sta glasovala Kieran McCann (96:94) in Marco Moscadelli (98:92), da je boljša osem let starejša Škotinja, pa je po tesnem dvoboju ocenil Frank Michael Maass.

Dvoboj je na stežaj odprl vrata največjemu uspehu ženskega boksa na Škotskem in v Sloveniji, boljša pa je bila Ema Kozin. Ob tem ne gre spregledati, da je tekmovanje organizirala skupina Queensberry Promotions Franka Warrena, ki velja za eno najbolj uveljavljenih v tem športu in ponuja platformo za naslednje velike tekme.