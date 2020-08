Ema Kozin v zaključni fazi priprav za dvoboj z Namusovo

"Zaenkrat je Emina psihološka in telesna pripravljenost povsem usmerjena v dvoboj z Namusovo, čeravno je že dosegla takšno raven, da se lahko pomeri z vsako boksarko na svetu. V preteklosti so se v zadnjih trenutkih že dogajale zamenjave tekmic, a Ema je pripravljena. Trenutno je povsem osredotočena na svojo tekmico iz Urugvaja, če bo prišlo do zamenjave, se bomo temu tudi prilagodili," je v zvezi z nekoliko negotovim prihodom 32-letne Chris Namus v Evropo dejal njen trener Pavlin.

Ema Kozin je pod vodstvom svojega trenerja Rudolfa Pavlina že dobra dva meseca v polnem delovnem procesu. Na dan opravi po dva naporna treninga, na današnjem medijskem dnevu pa je v prostorih športnega centra Gepard v Ljubljani med dopoldansko vajo zamenjala dva "sparing" partnerja. Marčevski izbruh epidemije novega koronavirusa je nekoliko zavrl njen boksarski razvoj, a je vseskozi delala po začrtanem in prilagojenem programu. Že lep čas se je povsem posvetila analizi kakovostne tekmice iz Urugvaja in si močno želi doseči jubilejno 20. zmago na svojem 21. dvoboju (en njen dvoboj se je končal z neodločenim izidom).

"Tekmovalnega ringa nisem okusila od letošnjega februarja, tako da komaj čakam septembrsko preizkušnjo v Nemčiji,"je uvodoma dejala Kozinova. "Smo že v zaključni fazi priprav, ko je glavni poudarek na 'sparingu'. V zadnjem času smo naredili veliko glede same tehnike boksa, po dolgi odsotnosti izven ringa se je vrnil tudi tisti pravi občutek. Zadovoljna sem s svojim napredkom, v zelo kratkem času sem na številnih ravneh naredila korak naprej," je dodala Ljubljančanka, ki je povsem osredotočena na svojo naslednjo tekmico iz Urugvaja.

"Gre za zelo neugodno boksarko, ki je od mene nekoliko višja, to razliko v centimetrih pa zna uporabiti sebi v prid. A verjamem v našo strategijo in taktiko, prepričana sem, da je pravšnja in me bo vodila do končne zmage," je še na koncu dodala Kozinova. Mlada ljubljanska boksarka je zadnji dvoboj imela februarja letos, ko je v Donauwörthu nokavtirala Srbkinjo Radano Knežević. Pred tem je lanskega oktobra v Ljubljani po hudem in izenačenem obračunu po točkah premagala še izkušeno Švedinjo Mario Lindberg.