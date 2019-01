'Princeska' Ema Kozin čez lužo po naslov svetovne prvakinje WBO

Ema "The Princess" Kozin se bo borila za naslov svetovne prvakinje združenja WBO v težnostni kategoriji super-middleweight oziroma super-srednjetežki kategoriji. V začetku leta 2019 je bila načrtovana tekma v Nemčiji, ki pa je bila odpovedana. Z malo sreče in urgentnega pristopa managerja Mirka Skoka je Kozinova prejela vabilo v ZDA, na katerega so se v njenem taboru z veseljem odzvali. "Zavedamo se, da je tovrstna tekma najpomembnejša v Emini karieri in najboljša možnost za promocijo Eme in Slovenije v svetu. Ema je, ne glede na njeno mladost, v življenjski formi in dovolj zrela za največje zmage. V Ameriko odhajamo zelo optimistični. Čakamo pa na nasprotnico," je povedal trener Rudolf Pavlin. "Najprej bi se rada zahvalila Skoku za ažurnost in seveda, da so mi ponudili možnost nastopiti v Meki boksa, ZDA. Glede same tekme in njene pomembnosti se ne obremenjujem, saj se zavedam mojih zmožnosti. Vesela sem svojega napredka ob koncu lanske sezone, ki sem ga dosegla s trenerskim kadrom. Med novoletnimi prazniki smo trdo delali in ni bilo počitka," pa je dejala Kozinova.