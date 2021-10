Ema Kozin: Počutim se odlično in komaj čakam, da stopim v ring

Ob najavi borbe je na Brdu pri Lukovici potekala novinarska konferenca slovenske šampionke in njene ekipe, ki je bila vidno zadovoljna, da je njena varovanka le dosegla močno želeno zmago, in polna optimizma – prepričani so, da lahko Ema tekmico premaga.

Kozinova je pred borbo povsem neobremenjena: "Jaz grem v bistvu v to borbo povsem brez pritiskov, pričakovali smo, da bo do te borbe prišlo. Ne obremenjujem se preveč s tem, kdo je Claressa in kakšne dosežke ima. Je izjemna boksarka, ena izmed boljših vseh časov, ampak navsezadnje je tudi ona človek in je premagljiva. Verjamem, da sem to sposobna pokazati vsem."

Koronsko obdobje je za Emo pomenilo, da je ostala brez tekem, ki bi jih morala opraviti, a je čas izkoristila za izboljšanje fizične, psihične in taktične pripravljenosti: "Zelo smo izboljšali mojo eksplozivnost, hkrati se mi je tudi povečala moč udarca, moja vzdržljivost je bila vedno na visokem nivoju, sedaj je še na višjem, hitrejši tempo sem sposobna zdržati vseh deset rund, tudi psihična in taktična pripravljenost sta precej boljši, regeneracija je super, tako da se počutim odlično in komaj čakam, da stopim v ring."

Na vprašanje, kakšno Emo lahko decembra pričakujemo v ringu, pa je odgovorila: "Mislim, da bo večina ljudi videla Emo, ki je še niso videli. Mislim, da Claressa ne bo pričakovala takšnega napora, tudi mislim, da ga še ni doživela. Jaz bom brezkompromisna, šla bom na zmago in poskusila pokazati, da sem jaz glavna v ringu – in to je to."

22-letna Slovenka, ki bo dober teden pred obračunom praznovala 23. rojstni dan, komaj čaka, da se pomeri z borko, ki jo mediji, predvsem ameriški, poveličujejo kot najboljšo žensko boksarko vseh časov, in pravi, da to ne vpliva nanjo: "Mogoče je bilo to (sprejeti, da se bo borila z najboljšo boksarsko vseh časov, op. a.) pred letom ali dvema veliko zahtevnejše, kot je zdaj, ampak sedaj se čutim res pripravljeno, vem, kaj sem dosegla in kakšne stvari kažem na treningih, in to mi tudi daje motivacijo in mirnost. Kakor sem že rekla, nimam ničesar za zgubiti in grem v ring brez pritiskov."

Šest tednov, ki so ji ostali do najpomembnejše borbe v življenju, pa bo izkoristila za piljenje forme: "Nekatere stvari bomo še dodelali, predvsem na področju taktike, tudi fizično pripravljenost bomo še izboljšali in povsem izkoristili ta mesec pred borbo."