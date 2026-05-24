Boksarski svet v šoku po eni od največjih sodniških kraj

Jutro po kontroverzni borbi v Egiptu boksarski svet še naprej govori o "eni od največjih kraj v zgodovini tega športa". Nizozemec Rico Verhoeven, eden najboljših kickbokserjev v zgodovini, ki mu je bil dvoboj z aktualnim svetovnim prvakom težke kategorije po verzijah WBA, WBC in IBF Oleksandrom Usikom šele drugi boksarski obračun v karieri in prvi po 12 letih, je bil na pragu super senzacije, ki bi morda pretresla same temelje tega športa.

Da do tega ni prišlo, menijo mnogi, je poskrbel sodnik. V 11. rundi je namreč v trenutku, ko je imel po mnenju večine analitikov nizozemski borec občutno prednost na sodniških karticah, je Usik z uničujočim aperkatom poslal Verhoevna na tla. Sodnik je slednjemu najprej dovolil, da pride k sebi in si znova namesti ščitnik za zobe, kar je že sprožilo prve polemike. Borba pa je bila vendarle prekinjena le nekaj trenutkov pozneje. Samo sekundo pred gongom, sredi Ukrajinčevih poskusov, da bi dokončno opravil z Verhoevnom, je sodnik prekinil dvoboj in razglasil Usikovo zmago s tehničnim nokavtom, na splošno osuplost in nejevero vseh prisotnih tako v Gizi kot pred televizijskimi zasloni.

"Kaj vendar počneš, sodnik? Pa kaj vendar počneš? Se šališ?" je kričal ameriški komentator Todd Grisham. "To je borba za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji. Neverjetno!" je kar bruhalo iz Grishamovih ust.

"Ricov kot je ponorel. Vsi zmajujejo z glavami, prav vsak član ekipe ne more verjeti, kaj se dogaja," je dodal Grishamov komentatorski kolega Darren Barker.

