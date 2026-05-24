Borilni športi

Boksarski svet v šoku po eni od največjih sodniških kraj

Kairo, 24. 05. 2026 10.20 pred 30 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.V.
Rico Verhoeven in Oleksandr Usik

Kakšen borilni večer je bil to v Gizi. Boks je bil praktično na kolenih, oziroma njegov predstavnik Oleksandr Usik, ki je nekako "preživel" številne nalete kickbokserja Rica Verhoevna, da bi na koncu vendarle slavil in obdržal naslov prvaka v težki kategoriji. Resda pa na precej kontroverzen način, ki bo še dolgo buril duhove.

Jutro po kontroverzni borbi v Egiptu boksarski svet še naprej govori o "eni od največjih kraj v zgodovini tega športa".

Nizozemec Rico Verhoeven, eden najboljših kickbokserjev v zgodovini, ki mu je bil dvoboj z aktualnim svetovnim prvakom težke kategorije po verzijah WBA, WBC in IBF Oleksandrom Usikom šele drugi boksarski obračun v karieri in prvi po 12 letih, je bil na pragu super senzacije, ki bi morda pretresla same temelje tega športa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da do tega ni prišlo, menijo mnogi, je poskrbel sodnik. V 11. rundi je namreč v trenutku, ko je imel po mnenju večine analitikov nizozemski borec občutno prednost na sodniških karticah, je Usik z uničujočim aperkatom poslal Verhoevna na tla. Sodnik je slednjemu najprej dovolil, da pride k sebi in si znova namesti ščitnik za zobe, kar je že sprožilo prve polemike.

Borba pa je bila vendarle prekinjena le nekaj trenutkov pozneje. Samo sekundo pred gongom, sredi Ukrajinčevih poskusov, da bi dokončno opravil z Verhoevnom, je sodnik prekinil dvoboj in razglasil Usikovo zmago s tehničnim nokavtom, na splošno osuplost in nejevero vseh prisotnih tako v Gizi kot pred televizijskimi zasloni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kaj vendar počneš, sodnik? Pa kaj vendar počneš? Se šališ?" je kričal ameriški komentator Todd Grisham. "To je borba za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji. Neverjetno!" je kar bruhalo iz Grishamovih ust. 
"Ricov kot je ponorel. Vsi zmajujejo z glavami, prav vsak član ekipe ne more verjeti, kaj se dogaja," je dodal Grishamov komentatorski kolega Darren Barker.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi sam Rico Verhoeven je bil pretresen in je po dogodku, ki so ga mnogi že označili za eno najbolj kontroverznih prekinitev v zgodovini boksa, komaj našel prave besede.

"Menim, da je bila prekinitev preuranjena. Verjamem, da se je sodnik zavedal, da smo bili povsem pri koncu runde. Pustite me, da se borim do konca oziroma da zvonec označi konec," je dejal vidno razočarani Nizozemec, ki je bil le korak oddaljen od tega, da bi postal prvi borec v zgodovini z osvojeno boksarsko titulo že v drugem dvoboju svoje kariere.

boks oleksandr usik rico verhoeven težka kategorija kontroverzna odločitev

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1888402
24. 05. 2026 11.34
Ze drugic, da Usyka resujejo sodniki
Odgovori
0 0
poper00
24. 05. 2026 11.34
Sodnik je borbo prekinil prehitro,je pa Rico bil dobro stresen.Imenovati to največja kraja je smešno.Kaj je potem borba za naslov olimpijskega prvaka Roy Jonesa v Koreji.V naslednji rundi Rico ne bi preživel.
Odgovori
0 0
rob3rt
24. 05. 2026 11.25
Sodniška kraja? Kaj točno, to da Nizozemca niso odnesli iz ringa?
Odgovori
+1
1 0
abc123def456
24. 05. 2026 11.28
samo da se pise. boksarji boksajo, sodniki sodijo, novinarji pisejo, narod si cas zapolni, promoterji denar obrnejo ...
Odgovori
0 0
Teleport
24. 05. 2026 11.19
Joj
Odgovori
0 0
abc123def456
24. 05. 2026 11.07
sodnik sodi, zato je tam ... ce kdo postane invalid, je vprasanje, zakaj niso prekinili ...
Odgovori
+2
2 0
