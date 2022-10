Enej Marinič s stopničkami v Abu Dabiju do uspeha kariere

Frey, fizično celo močnejši od Mariniča, je v nadaljevanju pokazal, da srebrnega odličja na EP v Sofiji ni osvojil po naključju, Marinič pa je prežal na protinapade. Vseeno je Nemec 51 sekund pred koncem izenačil. To pa slovenskemu reprezentantu ni vzelo energije in le 24 sekund kasneje mu je uspel odločilni met, pri katerem se je tekmec celo poškodoval.

Štiriindvajsetletni Enej Marinič je danes potrdil odlično dnevno formo in potrdil, da je bil na nedavnem svetovnem prvenstvu v Taškentu le žrtev neugodnega žreba.

"Pred bojem za tretje mesto sem bil nervozen, saj se res že dolgo nisem boril za kolajno na velikem tekmovanju. Nemec je bil izkušen z uspehi na velikih tekmah, a nanj sva se s trenerjem dobro pripravila. V borbi sem dal vse od sebe, bila je zadnja in šel sem na polno. Po napetem dvoboju in vazariju na obeh straneh se je izšlo dobro za mene," je po tekmi za STA povedal Marinič.

Ta je bil pred tem najprej boljši od Čilenca Francisca Solisa, bronastega z letošnjega vseameriškega prvenstva v Limi. Nato je "padel" še 32-letni Romun Vladut Simonescu, ki ga je Mariborčan letos enkrat že premagal.

Aktualni olimpijski prvak Lukaš Krpalek iz Češke je bil v četrtfinalu vendarle previsoka ovira. A Marinič se je po porazu hitro pobral in se v repasažu maščeval Džamalu Gamzathanovu iz Azerbajdžana za poraz na mladinskem svetovnem prvenstvu 2018 v Nassauu, kjer sta se tekmovalca pomerila prvič.

"Tudi z drugimi borbami sem zelo zadovoljen, saj so bili nasprotniki močni. Zmagoval sem z iponi, naredil tudi nekaj napak, posebej v dvoboju s Krpalekom in to moram popraviti. Ampak pod črto sem izredno zadovoljen," je še dejal Marinič, ki je s kolajno končal tudi nastope v koledarskem letu, po kratkem premoru pa si bo naredil načrt za sezono 2023.

Drugo bronasto odličje je osvojil vodilni judoist na svetovni lestvici Temur Rahimov iz Tadžikistana, v finalu pa je olimpijski prvak Krpalek s končnim prijemom ugnal evropskega prvaka Jura Spijkersa iz Nizozemske.

V kategoriji do 78 kg je nastopila še 21-letna Metka Lobnik. Tako kot septembra v avstrijskem Oberwarthu je bila v prvem nastopu boljša od Iriskon Kurbabajeve iz Uzbekistana, tekmovalke, ki je letos na SP do 21 let osvojila bronasto kolajno.

Nato jo je ustavila izkušena 32-letna Francozinja Audrey Tcheumeo, nosilka dveh odličij z olimpijskih iger in treh s svetovnih prvenstev.