Enfusion 102: Na vrsti je borba za naslov prvakinje mušje kategorije

V predzadnji borbi večera bosta nastopila še nepremagani Nizozemec Darryl Verdonk ter debitant v organizaciji, Francoz Yacine Bediaff. Zadnja borba večera pa bo pripadala najizkušenejšima borcema. Za Endyja Semeleerja bo to že 17. borba v organizaciji, od tega je le enkrat ring zapustil s sklonjeno glavo, ko ga je februarja 2019 premagal izvrstni Tayfun Ozcan in mu odvzel šampionski pas kategorije do 75 kilogramov. Semeleer se je spustil kategorijo nižje in še istega leta osvojil šampionski pas kategorije do 72,5 kilograma. Do sedaj je pas enkrat ubranil, tokrat pa mu ga poskušal odvzeti 8 let starejši Kevin Hessling, ki bo imel tudi rahlo prednost v dosegu.