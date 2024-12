Brazilski enoroki borec navdušuje: brutalno je nokavtiral nasprotnika

Brazilec Marney Maxx se je rodil brez leve podlahti, a vse od rojstva dokazuje, da je pravi borec. Odraščal je v Fortalezi, najprej pa je treniral kung fu. "Začel sem s kung fujem, ampak ni mi šlo dobro. Nokavtirali so me, ljudje bi me vrgli na tla in težko sem dihal," je dejal leta 2022.

To je bila njegova tretja zaporedna zmaga v MMA-ju in skupno šesta. Da Silva je borbo začel odločno, enorokega nasprotnika je agresivno napadel. A Max je ostal miren in s kombinacijo udarcev z nogo in roko je nasprotnika pošteno načel. Z močnim udarcem z desnico ga je nato nokavtiral in sodnika prisilil, da borbo zaključi minuto pred koncem prve runde. To je bil njegov četrti nokavt poleg dveh podreditev v karieri, do zdaj pa je izgubil štirikrat.