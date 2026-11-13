Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Epilog pretepa v Abu Dabiju: osem obsojenih na zapor

Abu Dabi, 13. 11. 2026 15.00 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
A.M.
Usman Nurmagomedov

Po množičnem pretepu v hotelu, v katerega sta bila vpletena ruski borec Usman Nurmagomedov in gruzijski zvezdnik Merab Dvališvili, je sodišče v Abu Dabiju izreklo kazni desetim osebam. Osem obsojenih bo moralo za šest mesecev v zapor, vsakemu pa so naložili še 70.000 evrov globe in izgon iz države.

Incident, ki je v zadnjih dneh močno odmeval v svetu borilnih športov, je dobil sodni epilog. Kazensko sodišče v Abu Dabiju je obsodilo deset oseb, povezanih z množičnim pretepom v hotelskem kompleksu na otoku Yas, kjer sta se sprla nekdanji prvak UFC Merab Dvališvili in neporaženi ruski borec Usman Nurmagomedov.

Preberi še 'Zmenek' UFC borcev: zaseda, pretep in vsesplošen kaos

Šestim vpletenim je sodišče izreklo šestmesečno zaporno kazen, 70.000 evrov denarne kazni in izgon iz Združenih arabskih emiratov po prestani zaporni kazni. Spoznani so bili za krive ogrožanja javne varnosti, povzročanja panike in ogrožanja življenj. Še dve osebi sta prejeli enako kazen zaradi kršenja zasebnosti. Sodišče jima je očitalo, da sta s pomočjo informacijske tehnologije posneli in objavili posnetke pretepa, poleg tega pa je odredilo tudi zaseg njunih telefonov in izbris posnetkov.

Preberi še V Abu Dabiju nokavtiral Dagestance, a sploh ni borec MMA!

Preostala dva posameznika sta bila kaznovana z globo v višini 12.300 evrov zaradi ogrožanja javne varnosti in napada na druge osebe.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
mma abu dabi nurmagomedov Dvalishvili

V Abu Dabiju nokavtiral Dagestance, a sploh ni borec MMA!

24ur.com V Nemčiji hišnik, ki je hudo zlorabljal ženo, obsojen na osem let in pol zapora
24ur.com Pripadnik zloglasne celice Islamske države obsojen na osem let zapora
24ur.com Ruskega kritika Jašina obsodili na več kot osem let zapora
24ur.com Izsiljeval in grozil okrog šole, zdaj mu grozi do pet let zapora
24ur.com Po poplavah prijavili milijonsko škodo, zdaj jim grozi zapor
24ur.com Šest najstnikov obsojenih zaradi vpletenosti v primer obglavljenega učitelja
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štajerc65
13. 11. 2026 16.29
kdo pa je zmagal v pretepu?
Odgovori
0 0
Logik
13. 11. 2026 16.04
Le kako bi jih kaznovali prinas 🤣
Odgovori
+3
3 0
dajgec
13. 11. 2026 16.10
prva obravnava bi bla čez 3 leta
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
To je darilo, ki ga otroci ne bodo odložili že po nekaj dneh
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
Tudi princ George ima ustvarjalno žilico. Njegova risba je dobila prav posebno mesto
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
Petletnik rešil mamo s klicem na pomoč, pri tem pa mu je pomagal viralni trend
zadovoljna
Portal
Nekoč najstniški idol, danes se govori, da bo postal novi James Bond
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Teddy plašč je spet hit zime: tako ga modne navdušenke nosijo letos
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
Petek 13.: za ta 4 znamenja bo presenetljivo srečen dan
vizita
Portal
Kako pogosto bi se morali prhati po 65. letu starosti
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Za visok holesterol niso kriva samo jajca: večji problem je lahko to živilo
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Znanstveniki so opredelili 10 zdravih prehranskih načinov, povezanih s počasnejšim biološkim staranjem
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
Zakaj mladi o svojih težavah lažje spregovorijo z neznanci na spletu kot z lastnimi starši?
cekin
Portal
Dolgo so čakali na boljše čase, po 15. novembru naj bi se jim obrnilo navzgor
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Vam ne deluje Microsoft? Poglejte to
Opozorilo iz Nemčije: 800.000 služb bi lahko izginilo, a ne zaradi recesije
Opozorilo iz Nemčije: 800.000 služb bi lahko izginilo, a ne zaradi recesije
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
moskisvet
Portal
Tehnološki velikan na kolenih: je svet spoznal, kako zelo je odvisen od Microsofta?
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Zvezdnik razkril grozljivo družinsko tragedijo: oba starša so mu umorili
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Osem pretresljivih dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.: naključje ali nekaj več?
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
dominvrt
Portal
Zunaj je globoko pod ničlo, v njihovih hišah pa prijetno toplo: v čem je skrivnost?
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Se vam ogledalo po prhanju zarosi? Rešitev se skriva v kopalniški omarici
Ilka Štuhec žaluje za svojo Pepo: 'Nimam besed, manjkaš mi'
Ilka Štuhec žaluje za svojo Pepo: 'Nimam besed, manjkaš mi'
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Ta trik vam bo pomagal
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Ta trik vam bo pomagal
okusno
Portal
Sladica, ki krade poglede: Čudovita rolada, ki jo je lažje pripraviti, kot si mislite
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Dramatičen izločitveni dvoboj: usodna napaka tekmovalca stala obstanka v MasterChefu
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
voyo
Portal
Brat
Petek trinajstega
Petek trinajstega
Interesno območje
Interesno območje
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083