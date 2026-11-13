Epilog pretepa v Abu Dabiju: osem obsojenih na zapor

Incident, ki je v zadnjih dneh močno odmeval v svetu borilnih športov, je dobil sodni epilog. Kazensko sodišče v Abu Dabiju je obsodilo deset oseb, povezanih z množičnim pretepom v hotelskem kompleksu na otoku Yas, kjer sta se sprla nekdanji prvak UFC Merab Dvališvili in neporaženi ruski borec Usman Nurmagomedov.

Šestim vpletenim je sodišče izreklo šestmesečno zaporno kazen, 70.000 evrov denarne kazni in izgon iz Združenih arabskih emiratov po prestani zaporni kazni. Spoznani so bili za krive ogrožanja javne varnosti, povzročanja panike in ogrožanja življenj. Še dve osebi sta prejeli enako kazen zaradi kršenja zasebnosti. Sodišče jima je očitalo, da sta s pomočjo informacijske tehnologije posneli in objavili posnetke pretepa, poleg tega pa je odredilo tudi zaseg njunih telefonov in izbris posnetkov.