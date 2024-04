Erko Jun: Pridite, da vidite ta spektakel, naredimo skupaj pravi šov!

Erko Jun , 33-letni borec iz Bosne in Hercegovine, se bo tako kot lani tudi letos boril v glavni borbi večera. Da to ni naključje, poudari tudi borec sam: "Ko jaz vstopim v kletko, grem tja z namenom, da dam vse od sebe. Zato me ljudje, zato me organizacija vključuje v glavni del dogodka. Ker sem pač tak, ker naredim šov in pravi spektakel. Zares dam vse od sebe!"

V kletki mu bo nasproti stal Mohamed Said Maalem, zmagovalec obračuna pa si bo zagotovil borbo za naslov prvaka Brave v poltežki kategoriji. "Seveda mi to veliko pomeni. Da pridem sem in da imam priložnost, da se borim z izzivalci in za naslov v tako kratkem času, ja, seveda, to je fenomenalno, sploh ne znam opisati z besedami," navdušeno pripoveduje Jun. Kako pa vidi svojega nasprotnika? "Prepričan sem da je povsem pripravljen na borbo, vidi se, da je pravi borec, in vidi se, da je tudi on, tako kot jaz, prišel sem, da zmaga. Točno takšen je, kot mora pravi borec biti."