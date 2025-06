Erko Jun se najraje bori v Ljubljani

Nikjer drugje se ne bi raje boril kot v Ljubljani, pred borilno poslastico WFC Brave poudarja zvezdnik iz Bosne in Hercegovine Erko Jun. Lovec na glave, kot je njegov vzdevek, bo v soboto 7. junija še četrtič zapored v glavni borbi večera v Hali Tivoli. Šampionskemu pasu v poltežki kategoriji bo poskušal dodati še naslov prvaka v kategoriji do 84 kilogramov. Na poti do nove odmevne zmage računa tudi na glasno podporo občinstva.