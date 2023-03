Eskiev in Ruchala v boj za začasno krono peresne kategorije

In da ne bi peresna kategorija stagnirala, so se pri KSW odločili organizirati borbo za naslov začasnega prvaka peresne kategorije. Priložnost sta dobila Nemec ruskih korenin Lom-Ali Eskiev in Poljak Robert Ruchala. 30-letni Eskiev ima pod pasom 26 profesionalnih borb, 20 jih je zmagal, šest pa izgubil. Pod okriljem KSW-ja se je do sedaj boril trikrat in po zmagah proti Gilberju Ordonezu in Damianu Stasiaku decembra lani po izjemno tesni borbi izgubil proti Danielu Rutkowskemu. Ruchala na drugi strani poraza v profesionalni karieri še ne pozna. Komaj 24-letni Poljak je do sedaj zbral osem zmag, od tega kar pet pod okriljem KSW-ja. Nazadnje je oktobra v domačem Nowem Saczu ugnal nekdanjega člana UFC Stasiaka.