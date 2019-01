Et tu, Conor? Tudi zloglasni Irec želi v ring z Nasukavo

Zarečenega kruha se ... Novica je pošteno nasmejala enega najboljših borcev MMA Conorja McGregorja . Ta si je rivala privoščil kar na Instagramu. Na omenjenem družbenem omrežju je objavil fotografijo Floyda z Nasukavo in zraven pripisal pomenljivo sporočilo. "Floyd, je to trenirka ali halja za v savno, haha. Kaj za vraga? Je v Tokiu vroče ali kakšna je zgodba? Te klimatske spremembe niso šala," je zapisal zloglasni Irec in nadaljeval v svojem stilu. "Kaj za vraga se tukaj dogaja? Kdo je ta majhen kreten poleg tebe? To je noro sranje. Videti je kot nekaj iz filma Ful gas 5 ali nekaj podobnega. Chris Tucker in Jackie (prekleti) Chan spet v akciji. Prekleto briljantno. Nori mali pankrt. J*be se ti za poštenost. Brez laži. Je*eš to," je decembra lani povedal McGregor, sedaj pa je očitno tudi njemu 'zadišal' denar. Floyd je namreč za slabe tri minute, ki jih je z 20-let mlajšim borcem preživel v ringu, prejel dobrih 9 milijonov ameriških dolarjev.

In zloglasni Irec se je oglasil prek twitterja in izzval Tenšina. McGregor bi se sicer rad boril po MMA pravilih in ne boksarskih kot sta to storila Floyd in Nasukawa. Nekdanjemu prvaku organizacije UFC je očitno zmanjkalo denarja, ali pa enostavno išče nove oboževalce. Japonska, oziroma kar celotna Azija, je nenazadnje zibelka številnih borilnih športov in ljubitelji teh športov komaj čakajo, da se kakšna zvezda pomeri tudi v njihovih dvoranah."Želim odpotovati v Tokio in se pomeriti s Tenšinom Naskuavo v oktagonu po pravilih MMA. Prosim vas, nemudoma se lotite organizacije te borbe. Iskreno se vam zahvaljujem, prvak prvakov," je v svojem slogu zapisal McGregor, ki je zadnjo borbo sicer izgubil. Spomnimo, v eni najbolj odmevnih in medijsko izpostavljenih borb pod okriljem organizacije UFC, ga je premagal Habib Nurmagomedov. Ker očitno do povratne borbe še ne bo prišlo tako hitro, si je Irec zadal drugačne cilje. Ja, ni kaj, zarečenega kruha se največ poje ...