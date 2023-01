Eubank mlajši in Smith se bosta po besednem spopadu pogovorila še s pestmi

Eubank mlajši bi se moral sicer že oktobra vrniti v ring in s Connorjem Bennom obnoviti rivalstvo njunih očetov, a je slednji padel na doping testu in borba je bila posledično odpovedana.

Smith, ki se je do sedaj boril v lahko-srednji kategoriji in se v lovu na nov naslov prvaka podaja kategorijo višje ter Eubank mlajši, sta si imela veliko za povedati že pred samim obračunom. Največ prahu pa so poželel Smithove izjave o spolni usmerjenosti nasprotnika. Eubank mlajši pa je v odgovor na nasprotnikove provokacije zato na uradnem tehtanju nosil mavrični kapetanski trak, kot ga nosijo nogometaši in s tem hkrati izkazal podporo skupnosti LGBT.