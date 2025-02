Eubank mlajši z jajcem v glavo kaznoval Benna za doping

Angleška boksarja Chris Eubank mlajši in Conor Benn bi se morala prvotno pomeriti že oktobra 2022, a je borba takrat odpadla, saj je slednji le dva dni pred borbo pade na antidopinškem testu. 28-letni Benn se je takrat zagovarjal, da je na testu padel, ker je zaužil kontaminirana jajca, česar pa mu Eubank mlajši ni verjel. Po dobrih dveh letih sta se vročekrvna Angleža znova dogovorila za borbo, ki se bo odvila 26. aprila v Londonu, zato sta se dva meseca pred tem tudi prvič zazrla iz oči v oči. Ob tem pa je Eubank mlajši Bennu vrnil milo za drago in ga z jajcem, ki ga je imel skrbno spravljenega v žepu jakne, sredi soočenja zadel v glavo. Varnostna služba je po incidentu borca nemudoma zvlekla vsakega v svojo smer, kajti drugače bi se borba odvila dva meseca prezgodaj.

"Očitno je bila okužba z jajci razlog za dva njegova neuspešna testa. Zato sem ga še enkrat kontaminiral z jajcem," je odločitev na družabnih omrežjih pojasnil Eubank mlajši, ki je na Instagramu tudi objavil, kako si je jajca spravil v jakno prestižne znamke, nato pa je dodal še sliko z jajcem umazanega Benna in pripisal: "Eggcellent."

"To je edini udarec, s katerim me boš zadel, ti prekleta baraba. Dve rundi in s tabo je konec," se je na nasprotnikovo potezo na družabnih omrežjih odzval Benn, ki v 23 profesionalnih borbah še ne pozna poraza, Eubank mlajši pa je na drugi strani poleg 34 zmag, doživel že tri poraze.