Evropska judo zveza na koledar tekem uvrstila European Open v Ljubljani

Tradicija članskih tekmovanj pod okriljem Evropske judo zveze v Sloveniji se nadaljuje. Od leta 2005 je namreč v Podčetrtku potekal evropski članski pokal, ki je bil vselej dobro obiskan. A Evropska judo zveza je v želji, da bi povečala prepoznavnost juda v več narodih po Evropi, oblikovala strategijo, ki postavlja omejitve za organizacijo dogodkov. In ker Slovenija že nekaj let uspešno gosti kadetski, mladinski in članski evropski pokal, je napočil čas, da tekmovanje v članski konkurenci postane t. i. European Open.

"To tekmovanje vsekakor pomeni vznemirljiv začetek leta in verjamemo, da bo dogodek privabil številne judoiste in ljubitelje juda, ki bodo imeli priložnost spoznati se z vrhunskimi judoisti. Slovenija je letos nadaljevala olimpijsko tradicijo, saj je Andreja Leški osvojila zlato medaljo v kategoriji do 63 kilogramov, kar je po Urški Žolnir Jugovar in Tini Trstenjak že tretja medalja za Slovenijo v tej kategoriji," so ob objavi novice še zapisali pri Evropski judo zvezi.