Evropski pokal v judu se je uspešno vrnil v Podčetrtek

Judo, ki velja za enega najpopularnejših športov v Sloveniji, ima na sončni strani Alp dolgo tradicijo. In čeprav slovenski judoisti pogosto osvajajo medalje na mednarodnih tekmovanjih v tujini, se imajo le redko priložnost tudi v živo pokazati domači publiki. Najboljša priložnost za to se že od leta 2005 dalje nahaja v Podčetrtku, kjer najtrofejnejši slovenski klub – Judo klub Sankaku – organizira evropski članski pokal, ki je vselej dobro obiskan. In tako je bilo tudi letos, ko se je tekmovanje po treh letih odsotnosti, ki jo je povzročil koronavirus, vrnilo v Podčetrtek.

Po letu 2019 so se slovenski judoisti tako imeli znova moč pokazati pred domačo publiko. 26 fantov in 9 deklet je stopilo na domači tatami in se merilo v konkurenci 277 tekmovalcev iz 24 držav, večinoma iz evropskih, nekaj pa tudi iz azijskih držav ter nekaj iz Avstralije in Nove Zelandije.

icon-expand Evropski pokal v judu Podčetrtek FOTO: EJU - Rok Rakun

Slovenijo so tokrat zastopali predvsem obetavni mladi judoisti in judoistke, saj tisti izkušenejši že osredotočeni na prihajajoče svetovno prvenstvo, ki ga bo med 6. in 12. oktobrom gostilo glavno mesto Uzbekistana. V Taškentu bo Slovenija nastopila z devetčlansko ekipo, v kateri bo glavno orožje Andreja Leški, ki bo branila in hkrati poskusila nadgraditi srebrno medaljo iz lanskega svetovnega prvenstva.

Na SP v Uzbekistanu bo nastopila devetčlanska slovenska judo reprezentanca: Maruša Štangar (do 48 kg), Kaja Kajzer (do 57 kg), Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg), Patricija Brolih (do 78 kg), David Štarkel (do 60 kg), Martin Hojak (do 73 kg), Vito Dragić in Enej Marinič (oba nad 100 kg).

16. izvedbo tega tradicionalnega tekmovanja sta z nagovorom otvorila predsednik Judo zveze Slovenije Lovrencij Galuf in nekdanja vrhunska judoistka Urška Žolnir Jugovar. Olimpijsko prvakinjo iz leta 2012 na Podčetrtek veže poseben spomin, saj se je prav na tem tekmovanju leta 2015 poslovila od izjemno uspešne 23 let dolge športne kariere. A je dobitnica dveh olimpijskih medalj ostala v judu, trenutno pa opravlja vlogo podpredsenice Judo zveze Slovenije in od letošnjega junija dalje tudi vlogo športne direktorice Evropske judo zveze.

icon-expand FOTO: EJU - Rok Rakun icon-chevron-left icon-chevron-right

Prvi dan tekmovanja v Podčetrtku je bil namenjem lažjim kategorijam, v katerih so dominirali predstavniki Azerbajdžana, ki so osvojili kar šest medalj, med drugim tudi vse tri zlate v moški konkurenci in sicer v kategorijah do 60, do 66 in do 73 kilogramov. Zelo zanimivo je bilo predvsem v slednji kategoriji, kjer je imela Slovenija kar šest predstavnikov, ki pa se niso uspeli uvrstiti v boj z kolajne. Za velikega favorita je veljal uveljavljeni turški borec Bilal Ciloglu, ki se je pred prihajajočim svetovnim prvenstvom odločil preveriti formo, saj je bil zaradi poškodbe skoraj leto dni odsoten iz tatamijev. A kot kaže tretji iz lanskega svetovnega prvenstva v Budimpešti še ni v pravi formi, saj je izgubil najprej v četrtfinalu in nato še v repasažu s čimer je tekmovanje končal na devetem mestu.

icon-expand Bilal Ciloglu FOTO: EJU - Rok Rakun

Če slovenskim borcem v kategoriji do 73 kilogramov ni šlo najbolje, je prvo medaljo na tekmi za Slovenijo skoraj osvojil Tobias Fürst Črtanec – borec kategorije do 66 kilogramov. 18-letnik, ki je julija na Olimpijskem festivalu evropske mladine osvojil srebrno medaljo, je po dveh osvojenih borbah v polfinalu klonil proti predstavniku Nemčije, v borbi za tretje mesto pa še proti predstavniku Francije.

icon-expand FOTO: EJU - Rok Rakun icon-chevron-left icon-chevron-right

Je pa bila medalja zagotovljena kmalu zatem, saj sta se v borbi za tretje mesto v ženski kategoriji do 57 kilogramov srečali Slovenki Nika Tomc in Ana Škrabl. Po zelo izenačenih petih minutah borbe, ki je poskrbela za najbolj bučno navijanje dneva, je Škrablova izkoristila slabši napad Tomčeve in jo uspela vreči na waza-ari, kar je bilo dovolj za njeno prvo medaljo na evropskih članskih pokalih. V ženski konkurenci pa so sicer prvi tekmovalni dan prednjačile predvsem Madžarke, ki so osvojile tri medalje.

icon-expand FOTO: EJU - Rok Rakun icon-chevron-left icon-chevron-right

Če je prvi dan slovenska bera medalj štela le eno medaljo, se je drugi tekmovalni dan povečala na štiri, kar je Slovenijo na koncu tekmovanja postavilo na četrto mesto po uspešnosti, za Nemčijo, Azerbajdžanom in Madžarsko. Za edino zlato medaljo za Slovenijo in odmev slovenske himne v dvorani Podčetrtek je poskrbela 19-letna Nicki Norčič, ki je v ženski absolutni kategoriji prepričljivo ugnala vse tri tekmice in tako kot Škrablova dan pred njo osvojila svojo prvo medaljo na evropskih članskih pokalih.

icon-expand FOTO: EJU - Rok Rakun icon-chevron-left icon-chevron-right

Zelo uspešno je nastopil tudi tokrat edini moški predstavnik v aboslutni kategoriji Enej Marinič. Edini slovenski potnik na svetovno prvenstvo, ki se je odločil za nastop na domačem tekmovanju, je tekmo izkoristil za zadnje preverjanje forme, ki je kot kaže precej dobra. Mariborčan, ki nastopa v kategoriji nad 100 kilogramov, je namreč z metom za ippon najprej v četrtfinalu premagal Avstralca in nato v polfinalu še Nemca, v velikem finalu pa je po dobrih dveh minutah borbe moral priznati premoč še drugemu predstavniku Nemčije. Marinič je tako domov odnesel še svojo tretjo medaljo na evropskih članskih pokalih, že čez dober teden dni pa bo uspeh karieri in pomembne točke za uvrstitev na olimpijske igre 2024 lovil v Taškentu.

icon-expand FOTO: EJU - Rok Rakun icon-chevron-left icon-chevron-right

Enak dosežek kot Mariniču je v kategoriji do 81 kilogramov uspel tudi Jušu Mecilošku, ki je pokazal odlično formo in na poti do finala ugnal kar štiri tekmece. Žal pa mu je poškodba, ki jo je staknil v polfinalu nato odnesla finalni nastop in 21-letnik se je moral sprijazniti s srebrom.

icon-expand FOTO: EJU - Rok Rakun icon-chevron-left icon-chevron-right

Blizu medalje je bil kategorijo višje tudi pet let starejši Narsej Lackovič, ki pa je po porazu proti kasnejšemu zmagovalcu kategorije in treh zmaganih borbah v repasažu, v borbi za tretje mesto klonil proti pedstavniku Ukrajine. Lep uspeh slovenske ekipe so poleg omenjenih dobitnikov medalj z dobrimi uvrstitvami dopolnili še Urška Torkar s četrtim ter Jaro Vezjak in Vanessa Asja Herič s sedmim mestom.

icon-expand Tina Trstenjak tokrat v vlogi trenerke in ambasadorke tekmovanja FOTO: EJU - Rok Rakun

Na tekmovanju so bili tokrat ocenjevani tudi sodniki, ki so opravljali izpit za B licenco Mednarodne judo zveze (IJF).

Po krajši odsotnosti evropskega pokala v judu v Sloveniji smo tako naposled lahko znova v živo gledali slovenske judoiste. Čeprav so tisti najboljši tekmovanje tokrat izpustili, nekateri pa ga tudi spremljali iz tribun, smo lahko videli obilico mladih talentov, ki jih najboljša leta še čakajo. Že prihodnje leto bodo imeli mladi judoisti in judoistke priložnost dokazati se na domačem Olimpijskem festivalu evropske mladine, ki ga bo gostil Maribor. Nadejamo pa se tudi, da bo 17. izvedba evropskega pokala v Podčetrtku še bolj obiskana, predvsem pa da bomo znova lahko spremljali nekatere najboljše slovenske in tudi tuje borce.