Fabjan: Borba je zame praznik, obljubljam spektakel

Miran Fabjan ima v svoji karieri MMA štiri zmage in tri poraze. Če upoštevamo zgolj obdobje, odkar se je lani po 15 letih vrnil v kletko MMA, je njegov izkupiček še bistveno boljši: ima štiri zmage in le en sam poraz proti Darku Stošiću.

Fabjanov tekmec na Hrvaškem bo nekdanji borec organizacije UFC Yorgan De Castro. V UFC je zbral zmago in tri poraze, odkar je zapustil najmočnejšo organizacijo za borbe MMA na svetu, pa je nanizal pet zmag in dva poraza. Boril se je tudi v PFL. V karieri ima 11 zmag in pet porazov.