Fabjan: De Castro si bo dobro zapomnil mojo pest

Da nas čaka pravi borilni spektakel, ni treba izgubljati odvečnih besed. Med borci, ki se še posebej veselijo borbe v čarobni kulisi puljske arene, je izkušeni Miran Fabjan, ki se bo za naslov začasnega prvaka v težki kategoriji pomeril z Yorganom De Castrom.

"Pri meni je tehtanje rutinska stvar. Težo imam bolj ali manj pod nadzorom, zdaj se pa začenja zares," je našemu novinarju Tadeju Vidrihu po tehtanju v Poreču uvodoma dejal slovenski "Rocky" in nadaljeval: "Ne bojim se nikogar. De Castro si bo dobro zapomnil mojo pest, ko ga bom nokavtiral. Ne vidim možnosti, da bi me s čemer koli presenetil. Jaz bom boksal, on pa je klasični pretepač, ki ne bo zdržal mojih udarcev."