Fabjan kljub prometni nesreči prišel v Beograd in se soočil s Stošićem

"Slab začetek, dober konec!," tako je slovenski borec Miran Fabjan , ki bo ta konec tedna naslovil borilni spektakel FNC 17, povzel prometno nesrečo, ki se mu je pripetila na poti v Beograd. Če jo je avto hudo skupil, pa so jo 'Slovenski Rocky' in njegova ekipa na srečo odnesli brez poškodb, zato se bo borba lahko odvila.

Fabjan je zaradi nesreče sicer zamudil na uradno novinarsko konferenco pred dogodkom, a ker brez njega ne gre, so se pri FNC odločili, da ju dva dni pred borbo z nasprotnikom Darkom Stošićem vseeno soočijo. Srečanje srbskega in slovenskega borca ni razočaralo, saj so na soočenju sočne besede kar letele z obeh koncev. Iz obeh samozavest kar prekipeva in jasno je, da se bo napetost do konca borba, ki obeta pravi šov, le stopnjevala.