'Fabjan me je klical tri dni zapored in me prepričal, da še zmorem'

Na Legends Collide bodo nastopili številni najboljši slovenski borci in borke. Borilni spektakel bo pod eno streho združil boks, kikboks, tajski boks in tudi borbe po pravilih MMA, slovenski ljubitelji borilnih športov pa bodo lahko na enem mestu videli Uroša Jurišiča (MMA), Andreja Bakoviča (boks), Mirana Fabjana (kikboks), ki je hkrati organizator dogodka, Jasmina Bečiroviča (kikboks) v borbi za naslov svetovnega prvaka, Aleksandra Stankova (kikboks), Tajdo Ratajc (MMA), ter številne druge. Veliko pozornosti bo nedvomno požel tudi Rok Štrucl, ki si bo po štirih letih spet nadel rokavice Rok Štrucl. Belokranjec je brez dlake na jeziku priznal, kdo je glavni 'krivec', da se bo vrnil v ring: "Miran (Fabjan) me je želel zvabiti že lani na W5, a nisem popustil. Tokrat pa sem bil nekoliko bolj omajen, recimo temu čustveno krhek in je Miran to izkoristil."



Štrucl je pred leti veljal ze enega najboljših 'težkaš' z območja bivše skupne države, pod njegovimi udarci je padel marsikateri velikan, tudi sloviti Bob Sapp, a prav borba proti slednjemu je tista, ki jo 29-letnik najbolj obžaluje. Ameriškega orjaka je namreč v razprodanem Tivoliju brez težav premagal v prvi rundi, zlobni (in kar se tiče borilnih športov slabo izobraženi) jeziki pa so začeli širiti govorice, da je Štrucl Sappu za zmago celo plačal. Večina je namreč še naprej imela pred očmi podobe, kako je ameriški gorostas deset let poprej dvakrat zapored premagal slovitega Ernesta Hoosta. A Sapp je bil pozneje vse prej kot to. Bolj kot borec je nato slovel kot zabavljač, pred borbo s Štruclom pa je med drugim izgubil kar 10 borb zapored. "Če bi se lahko odločal še enkrat, te borbe ne bi sprejel. Ta borba mi je naredila največ škode," je priznal Belokranjec, ki je bil enostavno bistveno boljši in bolje pripravljen tekmec od Sappa, kar je v ringu tudi dokazal: "Če bi izgubil proti njemu, bi se pogreznil v zemljo."