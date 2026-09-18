Fabjan napove, kako te bo nokavtiral, te nokavtira in potem razloži, kako je to storil

Slovenski MMA-borec Miran "Slo Rocky" Fabjan več kot očitno še ne namerava odložiti rokavic. Kljub letom in številnim obračunom v karieri ostaja izjemno ambiciozen, njegove zadnje izjave pa so med ljubitelji borilnih športov hitro vzbudile pozornost. Fabjan je v objavi, ki jo je delila stran MMA Kultura, spregovoril o morebitnem obračunu z Darkom Stošićem. Njegove besede so jasne: če bi se pomeril s Stošićem, bi ga zanimalo nekaj večjega od zgolj spektakularnega dvoboja. "Ko sem privolil v borbo z Ivanom Erslanom, je bil dogovor, da se ob primeru zmage borim za pas v težki kategoriji", je zaupal Fabjan. Slo Rocky pa je Stošiću poslal tudi jasno sporočilo: "Ti si začasni prvak ... naslov težke kategorije je moj."

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Najprej zavrnil, nato nokavtiral Erslana

"Vodja FNC-organizacije Dražen Forgač si želi, da se boriš proti Erslanu," to je bil odgovor, ki ga je dobil Fabjan po tem, ko si je zaželel lažje borbe po dveh zaporednih porazih. Z ekipo so analizirali hrvaškega borca in ugotovili, da bi nekdanji UFC-jevec ustrezal Fabjanu. "Ni nokavter, prihaja po seriji porazov in ene zmage, s katero ne more biti ravno zadovoljen", je v objavi na družbenih omrežjih zapisal Slo Rocky. Ko so z ekipo dokončno analizirali Erslana, so začeli z igro. Borbo so zavrnili. Za razlog so navedli, da ni pravi trenutek za borbo, da po nokavtu v prejšnji borbi potrebuje nekaj lažjega, vendar da Erslana sprejmejo ob dveh pogojih. Glavna borba večera in nova pogodba pred borbo sta zahtevi, ki jih je ekipa Fabjana poslala FNC-organizaciji. Kot je Miran zapisal, so se dobili na "pol poti". Dobil je novo pogodbo, predzadnjo borbo dogodka in Ivana Erslana.

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Po borbi je Fabjan v garderobi športno čestital nasprotniku in mu razložil, kako ga je nokavtiral. Med navijači MMA-scene so se nato hitro razširili komentarji: "Najprej ti razloži, kako te bo razbil, nato te razbije, po borbi pa še objasni, kako te je razbil". Rezultat borbe v razprodani zagrebški areni praktično poznamo že vsi, v prihodnjih mesecih pa bo zanimivo spremljati potek dogovarjanja borbe, za katero Fabjan trdi, da mu je bila obljubljena. Odzval se je tudi Stošić, ki je slovenskemu borcu jasno sporočil, da mora najprej premagati Hatefa Moeila, če se želi pomeriti z njim.

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