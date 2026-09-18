Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Fabjan napove, kako te bo nokavtiral, te nokavtira in potem razloži, kako je to storil

Ljubljana, 18. 09. 2026 16.07 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.I.
Miran Fabjan

Miran Fabjan - Slo Rocky je po zmagi kariere razkril, kako je prišlo do borbe z nekdanjim UFC-borcem Ivanom Erslanom ter razkril vse dogovore in taktične poteze, ki so se v ozadju odvijale pred spektaklom. Po njegovih napovedih je sedaj želja Darko Stošić in borba za šampionski pas težke kategorije.

Slovenski MMA-borec Miran "Slo Rocky" Fabjan več kot očitno še ne namerava odložiti rokavic. Kljub letom in številnim obračunom v karieri ostaja izjemno ambiciozen, njegove zadnje izjave pa so med ljubitelji borilnih športov hitro vzbudile pozornost. Fabjan je v objavi, ki jo je delila stran MMA Kultura, spregovoril o morebitnem obračunu z Darkom Stošićem. Njegove besede so jasne: če bi se pomeril s Stošićem, bi ga zanimalo nekaj večjega od zgolj spektakularnega dvoboja. "Ko sem privolil v borbo z Ivanom Erslanom, je bil dogovor, da se ob primeru zmage borim za pas v težki kategoriji", je zaupal Fabjan. Slo Rocky pa je Stošiću poslal tudi jasno sporočilo: "Ti si začasni prvak ... naslov težke kategorije je moj."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najprej zavrnil, nato nokavtiral Erslana

"Vodja FNC-organizacije Dražen Forgač si želi, da se boriš proti Erslanu," to je bil odgovor, ki ga je dobil Fabjan po tem, ko si je zaželel lažje borbe po dveh zaporednih porazih. Z ekipo so analizirali hrvaškega borca in ugotovili, da bi nekdanji UFC-jevec ustrezal Fabjanu. "Ni nokavter, prihaja po seriji porazov in ene zmage, s katero ne more biti ravno zadovoljen", je v objavi na družbenih omrežjih zapisal Slo Rocky. Ko so z ekipo dokončno analizirali Erslana, so začeli z igro. Borbo so zavrnili. Za razlog so navedli, da ni pravi trenutek za borbo, da po nokavtu v prejšnji borbi potrebuje nekaj lažjega, vendar da Erslana sprejmejo ob dveh pogojih. Glavna borba večera in nova pogodba pred borbo sta zahtevi, ki jih je ekipa Fabjana poslala FNC-organizaciji. Kot je Miran zapisal, so se dobili na "pol poti". Dobil je novo pogodbo, predzadnjo borbo dogodka in Ivana Erslana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po borbi je Fabjan v garderobi športno čestital nasprotniku in mu razložil, kako ga je nokavtiral. Med navijači MMA-scene so se nato hitro razširili komentarji: "Najprej ti razloži, kako te bo razbil, nato te razbije, po borbi pa še objasni, kako te je razbil". Rezultat borbe v razprodani zagrebški areni praktično poznamo že vsi, v prihodnjih mesecih pa bo zanimivo spremljati potek dogovarjanja borbe, za katero Fabjan trdi, da mu je bila obljubljena. Odzval se je tudi Stošić, ki je slovenskemu borcu jasno sporočil, da mora najprej premagati Hatefa Moeila, če se želi pomeriti z njim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.


Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Miran Fabjan Slo Rocky MMA FNC Darko Stošić

Umrl legendarni boksar jugoslovanskih korenin, ki je namučil Alija

24ur.com Fabjan po nokavtu Žgele že našel novo tarčo: v Beogradu bo izzval Darka Stošića
Moskisvet.com Spektakel, ki ga ne smete zamuditi: Miran Fabjan proti Hatefu Moeilu
24ur.com Dailidko že po dobri minuti nokavtiral Frlica in utišal Tivoli
24ur.com Miran Fabjan po suvereni zmagi vrgel rokavico Dani Whitu
24ur.com Fabjan hitro uničil Erslana, sledila vojna za naslov prvaka
24ur.com Fabjan suvereno opravil z De Castrom
24ur.com 'Sem največja zvezda v svoji kategoriji na Balkanu, jaz sem pač car'
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primož Rus
18. 09. 2026 17.36
Na tiskovki je pa novinarjem govoril pred njim"ubit ču te".......Po fightu je pa pridkan fantek.....ajde,dej ne kaki......
Odgovori
0 0
Primož Rus
18. 09. 2026 17.35
N
Odgovori
0 0
sangoma
18. 09. 2026 16.41
Miran je imel srečo proti Erslanu (vmes ga je Erslan zatresel), ki pravzaprav ni nek izredno talentiran borec. Miranova borba proti Hatefu je pokazala absolutni manjko kondicije in pacinga za vse runde po prvi (s tem da je Hatef 30 kil težji od Fabjana). Ta je navkljub hudim udarcem ostal kolikor toliko pri sebi, da je v kasnejših rundah absolutno nadvladal Mirana. Hatefa v FNC-ju realno lahko premaga samo Stošić (pa še to je bilo blizu). Kolikor mi gre na živce s svojim obnašanjem, je Hatef trenutno top 2 borec v FNC-ju.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Jude Law ima hčerko, ki je prava lepotica. Poglejte, kako je videti danes
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Otrok ni projekt: kdaj spodbuda pomaga in kdaj pritisk škodi?
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
Sephora deklice: ko svet lepote in kozmetike vstopi v otroštvo vse prej
zadovoljna
Portal
Romantična zaroka na Baliju: Žan pokleknil pred znano Slovenko
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Nista se mogla upreti skušnjavi: znova so padli poljubi
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne to
Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne to
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
Med hrvaško voditeljico in Slovencem že počilo
vizita
Portal
Pozabite na tek: ta preprosta oblika gibanja je po 50. letu lahko boljša za sklepe
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Znanstveniki odkrili presenetljivo povezavo med črevesjem in astmo
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Zakaj se glivična okužba nožnice nenehno vrača?
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
Pozabljate imena in ključe? To še ne pomeni, da je z vašim spominom kaj narobe
cekin
Portal
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Želite visoko plačo? Zgodba sobarice, ki v tujini živi sanje
Želite visoko plačo? Zgodba sobarice, ki v tujini živi sanje
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Koliko denarja ste izgubili, ker že pet let niste prosili za povišico? Številka vas lahko preseneti
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
Do konca meseca jih lahko čaka finančno presenečenje: preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni biatlonec: blestel tudi na Pokljuki
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
Kdaj se vam popravilo avta ne izplača več
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
S psom okoli sveta: Tadej razkril, kaj vse se zgodi, ko je tvoj potovalni partner štirinožec
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
Jimi Hendrix je električni kitari pokazal, česa je zares sposobna
dominvrt
Portal
Večina ljudi to v domu menja veliko prezgodaj in po nepotrebnem
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Lubje odpada, drevo pa še vedno raste: je to normalno?
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
Jesenski vrt: Kako do svežih redkvic v le nekaj tednih
okusno
Portal
Ves čas ste česen rezali narobe: razlika v okusu je ogromna
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Vikend izziv: poustvarite sladico iz MasterChefa
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961