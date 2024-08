Fabjan? Osredotočen sem le na borbo za pas

Erko Jun bo že tretjič zapored nastopil v glavni borbi večera borilnega spektakla WFC. Še več, po zmagah proti Marku Drmonjiću in Mohamedu Saidu Maalemu bo imel priložnost, da osvoji šampionski pas organizacije Brave. "To je zelo pomembna borba v moji karieri in tudi recimo v regiji pri nas. Ker mislim, da smo imeli eno možnost, da se je Darko (Stošić) lahko boril za naslov Brave. In to je zdaj drugič, da se lahko nekdo, še posebej iz Bosne, bori za naslov Brave. Brave in WFC sta dobra kombinacija," je našemu novinarju Tadeju Vidrihu v POPkastu zaupal 34-letni borec iz Bosne in Hercegovine, ki pa že dolga leta živi v Belgiji.

Tekmec Juna, ki ima v svoji karieri devet zmag in le dva poraza, bo nevarni Nemec ruskih korenin Alexander Wessner. Šušljalo se je sicer celo o dvoboju z Miranom Fabjanom, a kmalu je postalo jasno, da gre zgolj za govorice. "Govorilo se je o tem, vendar nismo mi, tudi nihče od menedžerjev, z Bravom govorili, da bi imeli to borbo. Miran Fabjan počne odlično stvar, videl sem oziroma sem spremljal, kaj je počel. Tudi z Darkom zadnja borba ... Napolnila sta Areno. Kdo ve? Kdo ve, nikoli ne veš, kakšna bo prihodnost in kaj bo prinesel čas. Zaenkrat imam poudarek na tej borbi in pasu. Vzbudil je zanimanje in ljudje ga imajo radi, ker je sproščen in zgovoren. Ljudje to cenijo," morebitnega spopada s slovenskim Rockyjem v prihodnosti ne izključuje Jun, ki je spregovoril tudi o svojih začetkih, uspehih na družbenih omrežjih, poškodbah v karieri in še mnogo čem. Vabljeni k ogledu.