Fabjan: Neverjetno, kaj vse je prenesel, česa takšnega še nisem doživel

Kljub vsemu je slovenski as športno priznal poraz v beograjski Areni, kjer je zanj navijala celotna dvorana, in poudaril, da vselej poskrbi za zanimivo borbo. "Vedno naredim zanimivo borbo. Ne kalkuliram, rad se stepem in uživam v tem, kar počnem. Seveda sem kdaj razočaran, ampak na koncu sem vedno ponosen. Ko bom čez nekaj let gledal to borbo, bom ponosen. Nisem Jon Jones, da bom neporažen, še bom izgubljal in zmagoval, ampak vedno bom navdušil občinstvo. Vedno dam vse od sebe in ljudje to prepoznajo."

Fabjan je utrpel veliko močnih udarcev, zato si bo vzel malo daljši odmor. Septembra ga čaka borba z Aleksandrom Ilićem, ki je lani novembra v Zagrebu že podlegel udarcem Slo Rockyja.