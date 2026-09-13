Fabjan po veličastni zmagi jasen: Ljudje, spoštujte borce!

Miran Fabjan je pompozno napovedoval in Miran Fabjan je pompozno slavil. Slovenski borec je v dnevih pred borbo jasno trdil, da mu Ivan Erslan ne bo kos v parterju in to se je tudi zgodilo. Hrvat je sicer Primorca zadel z lepim udarcem, a je naš predstavnik uspel ostati zbran in s krasnim levim krošejem zamajati domačina, za katerega potem ni bilo več poti nazaj. Fabjan je bil v zaključku neizprosen in sodnik Aleksandar Zorić je bil primoran dvoboj predčasno končati. Pred dobrim tednom dni je Slo Rocky za naš medij povedal, da je v pripravah na borbo treniral tudi z nosilcem šampionskega pasu v poltežki kategoriji in še enim Slovencem Jakobom Nedohom. To je znova poudaril, ko je takoj po bitki za nekaj trenutkov prišel do komentatorske mize, kjer sta sedela Tadej Vidrih in Bojan Kosednar: "Jakob, ta zmaga je pol tvoja," je bil poln čustev 41-letnik.

Primorska naveza je uspela na mukotrpnih treningih skovati načrt, ki je Erslana na domačih tleh spravil na kolena. Priprave so bile peklenske in naporne, a končna zmaga je najlepša možna nagrada: "Priprave so bile izjemno težke. Mesec dni sem v Novem Sadu preživel z ekipo UFC. Nato je sledilo novih šest tednov. V tem času sem otroke videl štirikrat, mogoče petkrat in to v času počitnic. Zares ni bilo lahko." A zmaga je bila vse prej kot samoumevna. Malo pred udarcem, ki je odločil dvoboj, je našega borca zamajal tudi Hrvat, ki pa svojega dela zaradi levjesrčnosti Fabjana ni uspel dokončati: "Res je, dvakrat me je uspel raniti. Ampak to sem jaz, tak je moj slog borbe. Grem na vse ali nič in tokrat sem bil uspešen," je še povedal Primorec, ki se mu zdaj obeta borba kariere za šampionski pas težke kategorije z Darkom Stošićem, ki je v bitki večera nadvladal Nemca Hatefa Moeila.

Miran Fabjan - Ivan Erslan FOTO: 24ur.com

"Sledi borba za pas s Stošićem. Tak je bil dogovor s Forgyjem (Dražen Forgač, ustanovitelj in predsednik organizacije FNC, op. a.). Malo sem si pogledal njegovo nocojšnjo borbo. Če te Hatef lahko zadane, te bom jaz nokavtiral," je povedal Slovenec, ki ima v glavi zelo jasen cilj. Če ga bo uresničil, bi se znalo zgoditi, da bo imela naša država dva lastnika šampionskih pasov v največji regijski borilni organizaciji.

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