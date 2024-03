Fabjan po nokavtu Žgele že našel novo tarčo: v Beogradu bo izzval Darka Stošića

Slovenski Rocky Miran Fabjan je uresničil svojo napoved. V glavni borbi večera je 38-letni borec že v prvi rundi s tehničnim nokavtom ustavil Maria Žgelo in tako navdušil polno dvorano Stožice. Vselej glasni Primorec pa tudi po zmagi ni izgubljal besed in takoj našel novega nasprotnika. To bo izkušeni srbski borec Darko Stošić, s katerim se bo Fabjan pomeril na sovražnem terenu v Beogradu.