Fabjan pred FNC 27: V četrti minuti bom Ilića nokavtiral

V münchenski SAP Garden Areni bo 7. februarja glavna borba večera ponudila obračun Ivana Vitasovića in Hatefa Moeila za naslov težke kategorije, za šampionski pas v lahki kategoriji pa se bosta udarila Francisco Barrio in Lom-Ali Eskiev. Kljub izjemnemu seznamu dvobojev, na katerem so poleg omenjenih še Darko Stošić, Filip Pejić in Ivica Trušček, bo po vsej verjetnosti največ zanimanja pritegnila borba med slovenskim zvezdnikom Miranom Fabjanom in srbskim borcem Aleksandrom Ilićem.

"Vem, kaj lahko pričakujem od njega, vem, kje ima nevarnosti in vem, kako se giba. Tisti, ki mislijo, da lahko izgubim, bodo po treh minutah videli, da je vse tako, kot sem rekel. Ilića bom ugasnil, onemogočil bom vse njegove napade," je uvodoma povedal Fabjan, ki se je z Ilićem enkrat že pomeril. Omenjena sta bila nasprotnika na dogodku FNC 20 decembra 2024 v Zagrebu, ko je Slovenec slavil s tehničnim nokavtom v drugi rundi. Tekmeca sta bila tudi v resničnostnem šovu Fight of Nations: Pot do zmage, sobotni obračun pa se bo v zgodovino zapisal tudi kot finalno dejanje omenjenega šova.

Miran Fabjan in Aleksandar Ilić na dogodku FNC 20 FOTO: FNC

Fabjan je razliko med njima opisal tudi iz tehničnega vidika: "On proti meni na tleh ne more dominirati, tako da z njim ne morem imeti problema. Poleg tega v svetu MMA ni borca, ki bi lahko udobno stal z menoj. Ilić je daleč od kvalitete svetovne ravni, je zelo enodimenzionalen. Ima levi high-kick in gibanje, ki sem ga pogruntal. Ko mu to vzameš, moraš samo pritiskati. Ilić enostavno ni ta kaliber."

"Slo Rocky" se bo v kletko vrnil po lanskem maju, ko ga je na dogodku FNC 23 premagal Moeil, ki se bo v Münchnu boril v glavni borbi večera. V vmesnem obdobju je imel Fabjan nekaj težav s poškodbo, zdaj pa je pripravljen, da se proti "Jokerju" vrne na zmagovalna pota: "Zmagal je dve borbi, ampak se ni boril z menoj. Vsako priložnost za napad bom izkoristil in to je nekaj, na kar se na sparingu ne moreš pripraviti. Vseeno upam, da se je pripravil in da bo borba boljša, kot je bila prva, ampak mislim, da ga bom stisnil in v tretji ali četrti minuti nokavtiral."