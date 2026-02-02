Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Fabjan pred FNC 27: V četrti minuti bom Ilića nokavtiral

Ljubljana, 02. 02. 2026 10.45 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Tadej Vidrih Anže Mlakar
Miran Fabjan

To soboto se bo v Münchnu odvil največji dogodek v zgodovini borilne organizacije FNC. Poleg dveh borb za naslov prvaka bomo v kletki znova pospremili Mirana Fabjana, ki je pred drugim dvobojem z Aleksandrom Ilićem zelo samozavesten: "Onemogočil bom vse njegove napade in ga ugasnil. To je to, ne more biti drugače," nam je med drugim zaupal v pogovoru.

V münchenski SAP Garden Areni bo 7. februarja glavna borba večera ponudila obračun Ivana Vitasovića in Hatefa Moeila za naslov težke kategorije, za šampionski pas v lahki kategoriji pa se bosta udarila Francisco Barrio in Lom-Ali Eskiev. Kljub izjemnemu seznamu dvobojev, na katerem so poleg omenjenih še Darko Stošić, Filip Pejić in Ivica Trušček, bo po vsej verjetnosti največ zanimanja pritegnila borba med slovenskim zvezdnikom Miranom Fabjanom in srbskim borcem Aleksandrom Ilićem.

"Vem, kaj lahko pričakujem od njega, vem, kje ima nevarnosti in vem, kako se giba. Tisti, ki mislijo, da lahko izgubim, bodo po treh minutah videli, da je vse tako, kot sem rekel. Ilića bom ugasnil, onemogočil bom vse njegove napade," je uvodoma povedal Fabjan, ki se je z Ilićem enkrat že pomeril. Omenjena sta bila nasprotnika na dogodku FNC 20 decembra 2024 v Zagrebu, ko je Slovenec slavil s tehničnim nokavtom v drugi rundi. Tekmeca sta bila tudi v resničnostnem šovu Fight of Nations: Pot do zmage, sobotni obračun pa se bo v zgodovino zapisal tudi kot finalno dejanje omenjenega šova.

Miran Fabjan in Aleksandar Ilić na dogodku FNC 20
Miran Fabjan in Aleksandar Ilić na dogodku FNC 20
FOTO: FNC

Fabjan je razliko med njima opisal tudi iz tehničnega vidika: "On proti meni na tleh ne more dominirati, tako da z njim ne morem imeti problema. Poleg tega v svetu MMA ni borca, ki bi lahko udobno stal z menoj. Ilić je daleč od kvalitete svetovne ravni, je zelo enodimenzionalen. Ima levi high-kick in gibanje, ki sem ga pogruntal. Ko mu to vzameš, moraš samo pritiskati. Ilić enostavno ni ta kaliber."

Preberi še Fabjan o Iliću: Ni mi simpatičen, pretepel ga bom kot nikoli nikogar prej

"Slo Rocky" se bo v kletko vrnil po lanskem maju, ko ga je na dogodku FNC 23 premagal Moeil, ki se bo v Münchnu boril v glavni borbi večera. V vmesnem obdobju je imel Fabjan nekaj težav s poškodbo, zdaj pa je pripravljen, da se proti "Jokerju" vrne na zmagovalna pota: "Zmagal je dve borbi, ampak se ni boril z menoj. Vsako priložnost za napad bom izkoristil in to je nekaj, na kar se na sparingu ne moreš pripraviti. Vseeno upam, da se je pripravil in da bo borba boljša, kot je bila prva, ampak mislim, da ga bom stisnil in v tretji ali četrti minuti nokavtiral."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

mma fnc 27 miran fabjan

Dana White ima nov projekt, ki prihaja na VOYO

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rookoko
02. 02. 2026 10.58
A tonca ste pa doma pozabili?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš
Vročina pri otroku: 3 stvari, ki jih mora vedeti vsak starš
zadovoljna
Portal
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Dnevni horoskop: Ribe čutijo razpoloženje drugih, ovne čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Ribe čutijo razpoloženje drugih, ovne čaka naporen dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
vizita
Portal
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
23-letna varilka razkrila zaslužek
To je najpomembnejša veščina za iskalce zaposlitve
To je najpomembnejša veščina za iskalce zaposlitve
20 najbolj stresnih služb
20 najbolj stresnih služb
Zaradi krivde in sramu ne želijo imeti svojega bogastva
Zaradi krivde in sramu ne želijo imeti svojega bogastva
moskisvet
Portal
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
dominvrt
Portal
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506