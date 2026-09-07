Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Fabjan pred spektaklom v Zagrebu: Vsaka borba je lahko moja zadnja

Zagreb, 07. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
T.V. Lu.M
Miran Fabjan

Mirana Fabjana po napeti noči v Pulju, kjer je spremljal borbe številnih svojih "Trojancev", zdaj čaka nadaljevanje priprav na dogodek FNC 33. Borilni spektakel, ki ga bo gostil Zagreb, nam bo prinesel težko pričakovan obračun med domačinom Ivanom Erslanom in našim "Slo Rockyjem". Fabjan je povedal, da se zaveda svoje vloge favorita in da Hrvata enostavno mora premagati.

Miran Fabjan je februarja letos v Münchnu utrpel izredno boleč poraz proti Srbu Aleksandru Iliću, ki je slovenskega zvezdnika nokavtiral v vsega 24 sekundah. Zdaj se 41-letni Primorec pripravlja na velik povratek. V Zagrebu bo na dogodku FNC 33 z domačinom Ivanom Erslanom bil eno najbolj atraktivnih borb večera. Slovenec nasprotnika spoštuje, a se zaveda, da ga enostavno mora premagati: "Ivan je dober borec, ki pa ga moram premagati, če si želim utrditi svoje mesto kot eden najboljših borcev v regiji. Mislim, da je ves pritisk na meni," je povedal Fabjan, ki se zaveda, da ljudje od njega pričakujejo zmago.

"Menim, da veljam za favorita. Na zadnjih štirih borbah sem pokazal več kot on. Res je, da se je boril v organizaciji UFC, a so mu nasproti stali borci, ki ne veljajo za svetovno smetano. Vse borbe je izgubil, zadnjo pa je dobil po odločitvi, ki bi se lahko odvila tudi drugače. Zagotovo gre za odličnega regionalnega borca, zelo se veselim obračuna z njim. Skupaj z ekipo smo sestavili odličen načrt, ki verjamem, da mi bo prinesel zmago."

Del priprav Slo Rockyja, kot si pravi sam, je bil tudi sparing s trenutno najboljšim slovenskim borcem Jakobom Nedohom, ki je aprila na spektaklu FNC 29 v Stožicah prišel do zgodovinskega šampionskega pasu v poltežki kategoriji. Nedoh je Fabjanu na treningu zadal tudi nekaj "lepih" udarcev, katerih posledice so bile vidne tudi ob našem intervjuju: "Mislim, da bi ljudje plačali, da bi videli sparing med mano in Nedohom. To so bile izredno intenzivne tri runde," je povedal 41-letnik in razkril, da je z glavnim delom priprav že končal.

"Najtežji del treningov je za mano. Končal sem z delom priprav, kjer se lahko poškodujem. Forma, kondicija in reakcije so odlične. Z ekipo smo vrhunsko opravili svoje delo, moje telo je zdaj na točki, kjer hočem, da je. Zdaj mi ostane samo še počitek, da ujamem kilažo in 'ubijem' Erslana," je povedal Primorec.

Pri 41 letih se zaveda, da so mu šteti dnevi na najvišjem borilnem nivoju. Kljub odlični fizični pripravljenosti je priznal, da je proces rehabilitacije iz leta v leto težji: "Pri svojih letih se odlično počutim, a težje okrevam po treningih. V tem športu uživam bolj, kot sem užival na začetku. Rad bi se boril do svojega 50. leta, a bo telo enkrat reklo svoje. Pridite si pogledat vsako mojo borbo, saj je lahko prav vsaka zadnja. Mogoče bom vztrajal še 10 let, mogoče pa bo naslednja borba zadnja, ne morem reči. Uživam v tem, kar delam, a je zares naporno."

Spektakel FNC 33 v Zagrebu si boste lahko prihodnjo soboto (12. septembra) ogledali na VOYO. S prenosom začnemo ob 19.00.

miran fabjan fnc 33 zagreb ivan erslan jakob nedoh

Drnovškova navdušena nad navijači in prihodnostjo slovenskega MMA-ja

24ur.com Fabjan optimističen: Borca bom pokončal v prvi minuti!
24ur.com Fabjan poka od samozavesti: Ne vidim, kako bi borba šla v drugo minuto
24ur.com Fabjan izzval Kito: Prišel bo po zmago, domov bo šel z ravnim nosom
24ur.com Fabjan o Iliću: Ni mi simpatičen, pretepel ga bom kot nikoli nikogar prej
24ur.com Brave premierno na Hrvaškem, kraj dogajanja bo kultna pulska arena
24ur.com Strasti so na vrhuncu: Bojković in Janičić sta se spopadla že pred kletko
24ur.com Fabjan: De Castro si bo dobro zapomnil mojo pest
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nosečniški trebuh ni ovira za modo: 8 kosov, ki jih boste želele to jesen
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Otrok je po šoli čisto drugačen? To je lahko razlog
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Kako poceni preživeti krompirjeve počitnice? Starši, shranite te ideje
Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let
Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let
zadovoljna
Portal
Eden najbolj seksi moških na svetu je še vedno samski
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo več jasnosti, dvojčke čaka presenečenje
Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Pozabite na črno: to so barve, ki bodo zaznamovale jesen 2026
Večina žensk naredi isto napako, ko želi spremeniti svoje navade
Večina žensk naredi isto napako, ko želi spremeniti svoje navade
vizita
Portal
To je ena najboljših večerij po 50. letu: nasiti, ne obremeni prebave in vsebuje veliko beljakovin
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Pozabite na probiotične napitke: to poceni živilo je lahko veliko boljše za črevesje
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Ko potrditev drugih postane edino merilo vaše vrednosti
Staranje bezgavk na vratu: ključ do zdravja naših možganov?
Staranje bezgavk na vratu: ključ do zdravja naših možganov?
cekin
Portal
Leto dni brez doma: potovanje, ki traja 371 dni in stane več kot 65.000 evrov
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Slišati je kot sanjska ponudba: hišo lahko kupite za 1 evro, a obstaja velika past
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Harry in Meghan za šolanje otrok odštela pravo bogastvo: letna šolnina presega 40.000 evrov
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
moskisvet
Portal
Pri 60 letih je videti kot 30: Fotograf, ki podira mite o staranju
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč
Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'
Zvezdnik razkril pretresljivo prognozo: 'Ostalo mi je približno pet let'
Trojček: ena noč užitka, posledice pa lahko trajajo precej dlje
Trojček: ena noč užitka, posledice pa lahko trajajo precej dlje
dominvrt
Portal
Pripravite vrt že zdaj: prihodnje poletje bo vaša hladna oaza
Vodikov peroksid in rastline: ta trik lahko pomaga, a le, če ga uporabite pravilno
Vodikov peroksid in rastline: ta trik lahko pomaga, a le, če ga uporabite pravilno
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Drobna travniška lepotica, ki so jo poznali že naši predniki
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
okusno
Portal
Ko zmanjka idej za kosilo: 10 kombinacij, ki jih verjetno še niste poskusili
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929