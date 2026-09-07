Fabjan pred spektaklom v Zagrebu: Vsaka borba je lahko moja zadnja

Miran Fabjan je februarja letos v Münchnu utrpel izredno boleč poraz proti Srbu Aleksandru Iliću, ki je slovenskega zvezdnika nokavtiral v vsega 24 sekundah. Zdaj se 41-letni Primorec pripravlja na velik povratek. V Zagrebu bo na dogodku FNC 33 z domačinom Ivanom Erslanom bil eno najbolj atraktivnih borb večera. Slovenec nasprotnika spoštuje, a se zaveda, da ga enostavno mora premagati: "Ivan je dober borec, ki pa ga moram premagati, če si želim utrditi svoje mesto kot eden najboljših borcev v regiji. Mislim, da je ves pritisk na meni," je povedal Fabjan, ki se zaveda, da ljudje od njega pričakujejo zmago.

"Menim, da veljam za favorita. Na zadnjih štirih borbah sem pokazal več kot on. Res je, da se je boril v organizaciji UFC, a so mu nasproti stali borci, ki ne veljajo za svetovno smetano. Vse borbe je izgubil, zadnjo pa je dobil po odločitvi, ki bi se lahko odvila tudi drugače. Zagotovo gre za odličnega regionalnega borca, zelo se veselim obračuna z njim. Skupaj z ekipo smo sestavili odličen načrt, ki verjamem, da mi bo prinesel zmago."

Del priprav Slo Rockyja, kot si pravi sam, je bil tudi sparing s trenutno najboljšim slovenskim borcem Jakobom Nedohom, ki je aprila na spektaklu FNC 29 v Stožicah prišel do zgodovinskega šampionskega pasu v poltežki kategoriji. Nedoh je Fabjanu na treningu zadal tudi nekaj "lepih" udarcev, katerih posledice so bile vidne tudi ob našem intervjuju: "Mislim, da bi ljudje plačali, da bi videli sparing med mano in Nedohom. To so bile izredno intenzivne tri runde," je povedal 41-letnik in razkril, da je z glavnim delom priprav že končal.