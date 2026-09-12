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Borilni športi

Fabjan: Ko dobi prvi udarec v telo, bo vsa njegova prednost izpuhtela

Zagreb, 12. 09. 2026 08.43 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
T.V. Lu.M
Miran Fabjan – Yorgan De Castro

Pred nami je borilni spektakel v Zagrebu. Hrvaška prestolnica bo danes zvečer gostila dogodek FNC 33, ki je že pred samim začetkom poskrbel za izredno napete dvoboje borcev, četudi zaenkrat zgolj z besedami. Pozornost slovenske javnosti bo usmerjena predvsem na dvoboj Mirana Fabjana, ki obljublja, da bo z lahkoto opravil z domačinom Ivanom Erslanom. Prenos od 19. ure dalje na VOYO.

Miran Fabjan ostaja eden najbolj vročih in zanimivih borcev v organizaciji FNC. 41-letni Primorec bo danes "gostoval" pri Hrvatu Ivanu Erslanu, katerega sicer spoštuje, a ne dvomi, da se mu v kletki ne piše nič dobrega. Dokaj vroče je bilo že na včerajšnjem soočenju (faceoffu), na katerem je "Slo Rocky" obljubil, da bo Erslan: "Padel kot za stavo."

Dan pred velikim spektaklom smo ga ujeli tudi pred naš mikrofon, tudi takrat ni razočaral s svojimi napovedmi: "V njem sem videl nemoč in mojo zagotovljeno zmago. Videl sem komolec, brco in še en komolec. V očeh sem mu videl, da mi ni dorasel. Mislim, da ga bom povsem nadvladal in niti za sekundo ne dvomim v mojo zmago," je povedal Primorec.

Domačin se bo v borbi bržkone zanašal predvsem na svojo fizično prednost. Je namreč šest centimetrov višji od Slovenca in ima kar 10 centimetrov večji doseg rok, a Fabjana to niti malo ne skrbi: "S tem si ne belim glave. Trebušne mišice ima takšne, kot jih imam jaz. Enako je tudi z arkadami, vse ima enako kot jaz. Verjemite mi, ko dobi prvi komolec in udarec v telo, bo njegova veličina izpuhtela."

Miran Fabjan
Miran Fabjan
FOTO: FNC

Obeta se navijaški spektakel v Zagrebu

Hrvaška prestolnica vedno veliko ponudi tudi, kar se tiče navijaškega vzdušja. Erslan se bo boril pred domačo publiko, kar bi na papirju morala biti prednost, a tudi za to ima Slovenec rešitev: "Pričakujem pravi pekel za Erslana. Pričakujem, da mi bo celotna dvorana skandirala. Po njegovem prihodu v kletko od vseh navijačev zahtevam, da pokažemo, kdo je glavni v Zagrebu. Hočem, da se sliši: Rocky, Rocky, Rocky," je še povedal Slovenec, ki lovi svojo šesto zmago v največji regijski borilni organizaciji.

Borilni spektakel lahko danes od 19. ure dalje spremljate na VOYO. Na komentatorskem mestu bosta skupaj z vami borbe pospremila naš komentator Tadej Vidrih in strokovni komentator Bojan Kosednar - Želva.

fnc 33 miran fabjan ivan erslan zagreb voyo

Drama pred spektaklom FNC 33 v Zagrebu

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KOMENTARJI1

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The T3chnics
12. 09. 2026 09.07
Ko bo on dobil prvi udarec, se bo pokadilo iz njegovega nosa.
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