Fabjan: Ko dobi prvi udarec v telo, bo vsa njegova prednost izpuhtela

Miran Fabjan ostaja eden najbolj vročih in zanimivih borcev v organizaciji FNC. 41-letni Primorec bo danes "gostoval" pri Hrvatu Ivanu Erslanu, katerega sicer spoštuje, a ne dvomi, da se mu v kletki ne piše nič dobrega. Dokaj vroče je bilo že na včerajšnjem soočenju (faceoffu), na katerem je "Slo Rocky" obljubil, da bo Erslan: "Padel kot za stavo."
Dan pred velikim spektaklom smo ga ujeli tudi pred naš mikrofon, tudi takrat ni razočaral s svojimi napovedmi: "V njem sem videl nemoč in mojo zagotovljeno zmago. Videl sem komolec, brco in še en komolec. V očeh sem mu videl, da mi ni dorasel. Mislim, da ga bom povsem nadvladal in niti za sekundo ne dvomim v mojo zmago," je povedal Primorec.
Domačin se bo v borbi bržkone zanašal predvsem na svojo fizično prednost. Je namreč šest centimetrov višji od Slovenca in ima kar 10 centimetrov večji doseg rok, a Fabjana to niti malo ne skrbi: "S tem si ne belim glave. Trebušne mišice ima takšne, kot jih imam jaz. Enako je tudi z arkadami, vse ima enako kot jaz. Verjemite mi, ko dobi prvi komolec in udarec v telo, bo njegova veličina izpuhtela."
Obeta se navijaški spektakel v Zagrebu
Hrvaška prestolnica vedno veliko ponudi tudi, kar se tiče navijaškega vzdušja. Erslan se bo boril pred domačo publiko, kar bi na papirju morala biti prednost, a tudi za to ima Slovenec rešitev: "Pričakujem pravi pekel za Erslana. Pričakujem, da mi bo celotna dvorana skandirala. Po njegovem prihodu v kletko od vseh navijačev zahtevam, da pokažemo, kdo je glavni v Zagrebu. Hočem, da se sliši: Rocky, Rocky, Rocky," je še povedal Slovenec, ki lovi svojo šesto zmago v največji regijski borilni organizaciji.
Borilni spektakel lahko danes od 19. ure dalje spremljate na VOYO. Na komentatorskem mestu bosta skupaj z vami borbe pospremila naš komentator Tadej Vidrih in strokovni komentator Bojan Kosednar - Želva.
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