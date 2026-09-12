Fabjan: Ko dobi prvi udarec v telo, bo vsa njegova prednost izpuhtela

Miran Fabjan ostaja eden najbolj vročih in zanimivih borcev v organizaciji FNC. 41-letni Primorec bo danes "gostoval" pri Hrvatu Ivanu Erslanu, katerega sicer spoštuje, a ne dvomi, da se mu v kletki ne piše nič dobrega. Dokaj vroče je bilo že na včerajšnjem soočenju (faceoffu), na katerem je "Slo Rocky" obljubil, da bo Erslan: "Padel kot za stavo."

Dan pred velikim spektaklom smo ga ujeli tudi pred naš mikrofon, tudi takrat ni razočaral s svojimi napovedmi: "V njem sem videl nemoč in mojo zagotovljeno zmago. Videl sem komolec, brco in še en komolec. V očeh sem mu videl, da mi ni dorasel. Mislim, da ga bom povsem nadvladal in niti za sekundo ne dvomim v mojo zmago," je povedal Primorec.

Domačin se bo v borbi bržkone zanašal predvsem na svojo fizično prednost. Je namreč šest centimetrov višji od Slovenca in ima kar 10 centimetrov večji doseg rok, a Fabjana to niti malo ne skrbi: "S tem si ne belim glave. Trebušne mišice ima takšne, kot jih imam jaz. Enako je tudi z arkadami, vse ima enako kot jaz. Verjemite mi, ko dobi prvi komolec in udarec v telo, bo njegova veličina izpuhtela."