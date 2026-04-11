Borilni športi

Fabjan: Slovenci! Ne čakajte, kupite karte in pridite v Stožice

Ljubljana, 11. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
R.S. Tadej Vidrih
Miran Fabjan pred FNC 22

Danes se bo v areni Stožice ob 19. uri začel epski dogodek FNC 29. V ringu bomo videli 22 borcev, od tega sedem Slovencev. Dogodek prinaša seznam borb, poln regionalnih zvezd in mednarodnih veteranov, glavna borba pa bo dolgo pričakovani dvoboj v poltežki kategoriji med prvakom Matejem Batinićem, ki brani naslov v poltežki kategoriji, ter domačim ljubljencem Jakobom Nedohom. Na spektakel vabi tudi "Slovenski Rocky" Miran Fabjan, ki pravi, da bo sam najglasnejši navijač v občinstvu.

Že na včerajšnjem tehtanju je bilo zelo zanimivo. Nasprotnik Bojana Kosednarja - Želve, Dušan Džakić, je tehtal kilogram preveč, zaradi česar bi moral biti po strogih pravilih finančno kaznovan, a je Kosednar tekmecu in velikemu prijatelju obenem pogledal skozi prste. V pravem športnem duhu je "Želva" sprejel dejstvo, da njegov nasprotnik na sobotnem borilnem spektaklu tehta kilogram preveč od prvotno dogovorjene telesne teže za dvoboj v Stožicah (do 73 kg), in tako omogočil, da se bo slovensko-srbski obračun vseeno zgodil.

V areno se po sedmih letih vrača 45-letni Denis Porčič, ki je napovedal, da bo to njegov zadnji ples. Slovenec se bo v dvoboju pomeril s 16 let mlajšim Jivkom Stoimenovom. To bo za Porčiča sploh prvi obračun v kletki mešanih borilnih veščin, kar je poskrbelo za določene spremembe v načinu treninga. Veseli ga, da se bo znova lahko boril pred domačim občinstvom. In to v naši največji dvorani, kjer se pričakuje sijajno vzdušje.

V glavnem dvoboju večera se bosta za šampionski pas poltežke kategorije pomerila Jakob Nedoh in Matej Batinić. Nedoh bo poskušal postati prvi Slovenec, ki bi osvojil laskavo lovoriko organizacije FNC. Z borbami za naslov prvaka ima Nedoh že nekaj izkušenj. Ob koncu leta 2023 je nastopil v finalu evropskega turnirja PFL v Dublinu in z zmago spisal zgodovino slovenskega MMA.

Vseh dvobojev se veseli tudi "slovenski Rocky" Miran Fabjan, ki za nocoj napoveduje epske dvoboje. "Jaz se res veselim današnjega dogodka," je povedal za našo televizijo. "Meni je hudo in težko, da na dogodku ne bom nastopil. Danes bo verjetno še nekoliko težje. Jaz verjamem, da je bila odločitev pravilna, saj telo rabi svoj čas, da se regenerira," je odločitev svojega trenerja, da na dogodku ne bo nastopil, komentiral Fabjan. A svoje oboževalce pomirja, da bo kmalu prišel čas, ko se bo FNC "GOAT" vrnil.

V Stožicah bo brez dvoma krasno vzdušje, med občinstvom pa bo tako še en dodaten navijač. "Ne vem, ali se bom zadržal ali se bom sprostil. Mislim, da se bom sprostil, ker jaz v tem enostavno uživam in takrat sem glasen kot moji otroci," je o svoji vlogi povedal Fabjan in hkrati pozval Slovence, da kupijo karte in se pridružijo dogodku v Stožicah. Slednji verjame, da bo v glavnem dvoboju večera Nedoh zmagal, osvojil šampionski pas in s tem razveselil vse Slovence.

Absolutno nas v areni Stožice čaka spektakel, ki ga že dolgo časa nismo videli. Zato ste vabljeni, da se nam pridružite ob 19. uri, ko bomo vse današnje dvoboje prenašali v živo na VOYU.

FNC 29 na VOYO
FNC 29 na VOYO
  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
