Fabjan: Slovenci! Ne čakajte, kupite karte in pridite v Stožice

Že na včerajšnjem tehtanju je bilo zelo zanimivo. Nasprotnik Bojana Kosednarja - Želve, Dušan Džakić, je tehtal kilogram preveč, zaradi česar bi moral biti po strogih pravilih finančno kaznovan, a je Kosednar tekmecu in velikemu prijatelju obenem pogledal skozi prste. V pravem športnem duhu je "Želva" sprejel dejstvo, da njegov nasprotnik na sobotnem borilnem spektaklu tehta kilogram preveč od prvotno dogovorjene telesne teže za dvoboj v Stožicah (do 73 kg), in tako omogočil, da se bo slovensko-srbski obračun vseeno zgodil.

V areno se po sedmih letih vrača 45-letni Denis Porčič, ki je napovedal, da bo to njegov zadnji ples. Slovenec se bo v dvoboju pomeril s 16 let mlajšim Jivkom Stoimenovom. To bo za Porčiča sploh prvi obračun v kletki mešanih borilnih veščin, kar je poskrbelo za določene spremembe v načinu treninga. Veseli ga, da se bo znova lahko boril pred domačim občinstvom. In to v naši največji dvorani, kjer se pričakuje sijajno vzdušje.

V glavnem dvoboju večera se bosta za šampionski pas poltežke kategorije pomerila Jakob Nedoh in Matej Batinić. Nedoh bo poskušal postati prvi Slovenec, ki bi osvojil laskavo lovoriko organizacije FNC. Z borbami za naslov prvaka ima Nedoh že nekaj izkušenj. Ob koncu leta 2023 je nastopil v finalu evropskega turnirja PFL v Dublinu in z zmago spisal zgodovino slovenskega MMA.

Vseh dvobojev se veseli tudi "slovenski Rocky" Miran Fabjan, ki za nocoj napoveduje epske dvoboje. "Jaz se res veselim današnjega dogodka," je povedal za našo televizijo. "Meni je hudo in težko, da na dogodku ne bom nastopil. Danes bo verjetno še nekoliko težje. Jaz verjamem, da je bila odločitev pravilna, saj telo rabi svoj čas, da se regenerira," je odločitev svojega trenerja, da na dogodku ne bo nastopil, komentiral Fabjan. A svoje oboževalce pomirja, da bo kmalu prišel čas, ko se bo FNC "GOAT" vrnil.

V Stožicah bo brez dvoma krasno vzdušje, med občinstvom pa bo tako še en dodaten navijač. "Ne vem, ali se bom zadržal ali se bom sprostil. Mislim, da se bom sprostil, ker jaz v tem enostavno uživam in takrat sem glasen kot moji otroci," je o svoji vlogi povedal Fabjan in hkrati pozval Slovence, da kupijo karte in se pridružijo dogodku v Stožicah. Slednji verjame, da bo v glavnem dvoboju večera Nedoh zmagal, osvojil šampionski pas in s tem razveselil vse Slovence. Absolutno nas v areni Stožice čaka spektakel, ki ga že dolgo časa nismo videli. Zato ste vabljeni, da se nam pridružite ob 19. uri, ko bomo vse današnje dvoboje prenašali v živo na VOYU.