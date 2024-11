Fabjan v svojem slogu dvignil na noge zagrebško občinstvo

V drugi rundi pa je bilo hitro jasno, da lahko 39-letnemu Slovencu zmago prepreči le še čudež. Ilić zopet ni imel odgovora na napadalnega Fabjana, ki je nasprotnika hitro spravil na tla in ga potem s serijo udarcev dotolkel do te mere, da je sodnik obračun prekinil.

V skladu s pričakovanji in napovedmi obeh borcev smo od prve minute spremljali atraktiven dvoboj. Fabjan se je v prvi rundi dvakrat odlično odzval na poskus rušenja srbskega Jokerja, kot se glasi Ilićev vzdevek. Primorski borec je do izraza prišel v zaključku prve runde, ko je nasprotnika načel s serijo udarcev, a je Ilić uspel zdržati do izteka prvih pet minut.

Jurišič in Želva poražena

Pred tem sta v kletko stopila še dva slovenska borca. Uroš Jurišič je izgubil proti Srbu Stefanu Negusiću, ki je slavil po soglasni sodniški odločitvi. Isti razplet smo videli v spopadu Bojana Kosednarja - Želve in ljubljenca hrvaškega občinstva Francisca Barria. Slednji je vse tri runde, ki so večinoma potekale na parterju, nadzoroval obračun in tako povsem zasluženo prišel do zmage.