Fabjan zasijal v napovedniku, Stošić spregovoril o poškodbi

To, da je Fabjan dobil mesto v glavni borbi večera, ni veliko presenečenje, saj je največji regionalni zvezdnik mešanih borilnih veščin to napovedoval že en mesec. Verjel je, da bo nastop odpovedal bodisi Moeil bodisi Stošić. Slednji je to tudi storil, v intervjuju za MMA Respect pa pojasnil razloge za to odločitev: "Vsi so mi govorili, naj odpovem borbo, sam pa sem si lagal, da bom pozdravil poškodbo. Ne želim, da pred svojo publiko, ženo in družino v borbo stopim hendikepiran in se še bolj poškodujem. Vedno sem bil profesionalec, tako da se mi ne zdi pošteno, da se borim nepripravljen in na tak način služim denar. Organizacija se trudi, ljudje so kupili karte in zaslužijo si kvalitetno borbo."

Fabjan si je sicer želel povratne borbe proti Stošiću, proti kateremu je junija lani v Beograjski areni odlično otvoril dvoboj, a na koncu izgubil. A kljub temu, da tokrat njegov nasprotnik ne bo Stošić, se Fabjan prihajajoče borbe zelo veseli: "Temu mafijcu bom pokazal, da je v Beogradu navadna nula in da je prišel na tuje območje, kjer se ravna po tujih pravilih. Tokrat bo v Beogradu pravila postavljal Slovenski Rocky. Naj bo tiho, zajtrkuje med osmo in deveto uro, da lahko jaz med deveto in deseto in večerja med šesto in sedmo, da jaz pridem med sedmo in osmo. Tam bo od pristanka na letališču do trenutka, ko ga nokavtiram, v podrejenem položaju."