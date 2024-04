Fabjan: Želel sem vsemu 'narediti konec', zdaj uživam v vsakem dnevu

OGLAS

Mirana Fabjana slovenski javnosti ni treba posebej predstavljati. Zmagovalec slovitega turnirja osmerice organizacije WFC leta 2009 in borec, ki s svojimi izjavami vedno poskrbi za buren odziv ljubiteljev borilnih športov. 38-letni Primorec se je pred enim letom odločil, da se vrne v ring oziroma natančneje v kletko, in v tem času (nepričakovano) postal ena izmed največjih zvezd mešanih borilnih športov v regiji.

Njegovi posnetki na družbenih omrežij kot po pravilih dosegajo več sto tisoč ogledov: "Borba s Tomom Spahovićem je naredila 'bum', da sem zdaj verjetno eden najbolj prepoznavnih obrazov v mešanih borilnih veščinah na Balkanu, kar ne vem, če je zasluženo. Ne rečem zdaj, da sem jaz najboljši, nikoli nisem tega rekel, ampak se pa upam boriti z vsemi. Nisem najboljši, sem pa pripravljen stopiti v kletko z vsakim, ki misli, da je boljši od mene. Ko zdaj premagam Maria Žgelo, je naslednji Darko Stošić v Beogradu, to smo dogovorjeni. In šel ga bom tja premagat. Če bo boljši, ni problema, mu bom dal roko," samozavestno pove Fabjan, ki je odslej povsem predan mešanim borilnim veščinam.

"Preselil sem se v Pulo, živim v Puli, stran od moje družine, stran od moje punce, da bom premagal Žgelo. Ni druge. Jaz sem zapostavil svojo, zapostavil svojo punco, vse sem dal v to, da bom premagal Žgelo. Ne more mi spodleteti, ne bo mi spodletelo. Žgela bo nokavtiran," pred sobotnim spektaklom v Stožicah pove slovenski Rocky. Njegov vzpon je morda še toliko bolj presenetljiv, saj je bil še pred kratkim v zelo temnem obdobju svojega življenja. Premamile so ga prepovedane substance, zaradi nasilja pa je celo pristal za zapahi.

"Življenje je takšno ... Zdaj uživam v soncu, danes se peljem sem na Popkast, gledam sonce, razmišljam, kako je to lepo, ne. Mogoče bi bil dve leti nazaj zaprt v hiši, užival kokain, pil alkohol in se smilil samemu sebi in mislil, da je v redu. Če zdaj pogledam nazaj ... Vsak narkoman je tak kot jaz. Lahko je zvezda nekje, lahko je car ali pa si izbere drogo. Dokler si ti v tisti drogi, usrani, si misliš, da je pač tako. Ker tudi na televiziji, ko vidiš kokain (je prikazan drugače, op. a.). Nihče ne pokaže, kako gredo vsi prijatelji ob desetih domov, ti pa ostaneš sam in ves paranoičen uživaš kokain, to nihče ne pokaže. Vsi pokažejo lepe manekenke, ferrarije, uživanje kokaina ... To ni droga. Tega nihče ne pove, zato sem se odločil, da bom jaz povedal. Kokain ni droga bogatih, kokain je droga debilov," ne skriva svoje preteklosti. Razkriva tudi, da je pogladil svoje odnose z družino in bivšo ženo ter zdaj živi povsem drugačno življenje.

V težkih trenutkih se je Fabjanu celo zdelo, da več ni izhoda. "Sem prav razmišljal o tem, da bi se 'kliknil'. In nisem si upal 'klikniti'. Potem sem si rekel: Dobro Miran, to je zdaj to. Pogovarjal sem se s katoliškimi duhovniki, saj sem vzgojen v katoliški veri, nato pa sem šel do Dževada Poturka in se z njim pogovarjal o islamu. Začel sem brati o islamu, začel brati molitve in potem me je to minilo. Droga me je minila in zdaj uživam v življenju."

To in še več je Fabjan novinarju Tadeju Vidrihu zaupal v novem delu Popkasta, vabljeni k ogledu.

Seznam borb dogodka FNC 15, ki si ga boste lahko v živo ogledali na VOYO: Težka kategorija: Miran Fabjan – Mario Žgela Peresna kategorija: Jordan Barton – Itay Tratner (borba za naslov prvaka) Velterska kategorija: Bojan Kosednar – Aleksandar Janković Boks z golimi pesti: Uroš Jurišić – Joelson Nascimento Velterska kategorija: Ivica Trušček – Marko Vardjan Težka kategorija: Milenko Stamatović – Josip Matković Velterska kategorija: Jan Berus – Jovan Kandić Lahka kategorija: Dino Suljkanović – Demahmet Sinani Poltežka kategorija: Andres Ramos – Vladimir Hajek Velterska kategorija: Anže Vujčič – Ibrahim Mandev