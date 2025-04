Fabjan, Želva in Nedoh pokazali zavidanja vredne igralske sposobnosti

FNC 22 v Areni Stožice (prenos na VOYO) je za ovinkom, organizatorji pa so objavili nov napovednik, ki je borce prikazal v nekoliko drugačni luči. Bojan 'Želva' Kosednar je avtomehanik, Jakob Nedoh mirni vrtnar, Alexandr Drabinca ne tako mirni računovodja, Dinu Suljkanoviću pa so namenili vlogo natakarja. Odlična produkcija in zgodba sta poskrbeli za napovednik vreden ogleda.