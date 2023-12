'Sem največja zvezda v svoji kategoriji na Balkanu, jaz sem pač car'

Miran Fabjan je takoj po zmagi proti velikanu Tomislavu Spahoviću pokrit s krvjo nasprotnika, zadihan, a vzhičen skočil do komentatorskega mesta Tadeja Vidriha in Bojana Kosednarja "Želve". Tam je ljubiteljem borilnih veščin na VOYO napovedal spektakel v Ljubljani in borbo za FNC šampionski pas, ki je trenutno v lasti Mateja Batinića. Udeležbo na omenjenem dogodku je že napovedal tudi Kosednar.

Tudi pozneje od svoje napovedi ni odstopal: "Zanimivo, pride človek, ki ima za seboj 80 borb in se bori proti nekom, ki ima 14 borb in šest porazov. Presenečeni so, ko legenda kikboksa premaga takega nasprotnika. Ni se mi še zgodilo, da me tako podcenjujejo, kot so me tu v Sarajevu. Ljudje, ki so videli današnjo borbo, vedo, da imajo v Sloveniji fenomenalnega borca, super zabavljača. Zagotovo si želim (borbo za naslov op. a.) in jo bom tudi dobil. Videli boste. V Ljubljani bom tako polomil Mateja Batinića, vzel naslov FNC in potem gremo naprej. V Ljubljani se bom boril za naslov z Matejem Batinićem in to bo najlepša borba v zgodovini slovenskega športa. V polnih Stožicah," je poln elana samozavestno napovedoval Fabjan.

A še pred tem je moral premagati nasprotnika, ki je večji od njega, na njegovem "terenu". Borba je že od samega začetka bila izenačena, Tomislav Spanović je hitro začel krvaveti in sopihati. Fabjan v dvorani polni navijačev, ki mu zagotovo niso bili naklonjeni, ni podlegel pritisku, ravno obratno, v njem je užival. Vseskozi je izzival vse izven kletke in seveda predvsem nasprotnika v njej.

"(Trener) Zelg (Galešić) mi je rekel: 'Če boš šel čez dr*k v prvi rundi, ga boš imel.' Tako je tudi bilo. Takoj, ko sem videl, da mi ne more škoditi v 'ground and poundu', sem vedel (da imam možnosti op. a.)," je pot do zmage opisal samozavestni borec.