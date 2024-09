Miran Fabjan po suvereni zmagi vrgel rokavico Dani Whitu

Miran Fabjan je delo proti Yorganu De Castru dokončal že sredi prve runde, potem ko je nekdanjega borca UFC pokončal s tehničnim nokavtom.

"Vedel sem, da ni dovolj hiter, da ni moj nivo. Mislim, da so na svetu trije ali štirje borci, ki me lahko v poltežki in težki kategoriji premagajo stoje. Zdaj sem to prvič rekel, ampak to mislim že tri, štiri leta. In to bom dokazal v prihodnosti," je pred našim mikrofonom samozavestno napovedal Fabjan, ki ga 23. novembra v zagrebški areni čaka obračun z Aleksandrom Ilićem.

"Noben borec v regiji ni tako dvignil ljudi, kot sem jih jaz. In verjetno bo potrebno dosti časa, da jih bo nekdo tako dvignil," je dodal 39-letni borec, ki je imel občinstvo v nabito polni puljski areni izrazito na svoji strani. "Noro, noro. Tukaj me imajo ljudje radi."