Ferguson ima svojega favorita: Upam, da bo Poirier 'porihtal' Khabiba

Nekdanji začasni prvak lahke MMA kategorije in obenem borec z nizom 12 zaporednih zmag Tony Ferguson je v nedavnem pogovoru za ameriški ESPNodkril, da ima svojega favorita v prihajajočem obračunu za naslov svetovnega prvaka v omenjeni kategoriji, ki ga bomo v neposrednem prenosu v soboto prenašali na VOYO od 20. ure dalje. "Upam, da ga ( Khabiba Nurmagomedova , op. p.) bo Dustin (Poirier, op. p.) zlomil, mu vzel mero in s tem poskrbel, da se bova ob koncu tega koledarskega leta 'udarila' na stari dobri ameriški način; da bomo priča klasičnemu 'battle royalu'. No, tudi če se njuna borba razplete drugače, nič hudega, saj verjamem, da lahko premagam tudi Khabiba. V vsakem primeru se bom decembra boril za naslov prvaka v Las Vegasu, ne glede na ime nasprotnika," je prepričan Ferguson, ki je v nadaljevanju navedel razloge, zakaj bi se bolj želel boriti proti Poirierju kot pa proti neustrašnemu Dagestancu.

Obračun za sladokusce

"Ne gre za to, da bi mi kdo od njiju bolj ustrezal, še manj pa, da bi se koga bolj bal. Poirier je namreč Američan in je dober tip. Trenira v American Top Teamu, ki je ena od kultnih dvoran, v kateri sem se od nekdaj želel na borbe pripravljati tudi sam, a mi to ni nikoli uspelo. V preteklosti sem se že boril proti borcem iz te ekipe, govora je namreč o izredno kakovostni ekipi strokovnjakov, ki ustvarja prave šampione. Bomo videli, osebno verjamem, da lahko ob koncu leta osvojim naslov svetovnega prvaka," je optimistično poudaril Ferguson.



Čeprav ne dvomimo, da bi borba med Fergusonom in Poirierjem požela veliko zanimanje tamkajšnje športne javnosti, pa so mnogi ljubitelji mešanih borilnih veščin prepričani, da bi dvoboj s Khabibom Nurmagomedovom zrušil rekorde gledanosti v ZDA. Omenjeni dvoboj je bil namreč v preteklosti že štirikrat odpovedan.