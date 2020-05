Ferguson odgovarja McGregorju: Še vedno si moja kur*a!

Conor McGregor je bil zelo kritičen do priprav Tonyja Fergusona na zadnji obračun, ki ga je s tehničnim nokavtom nekoliko presenetljivo dobil Justin Gaethje.



"Tonyja imam rad, toda njegove priprave na dvoboj z Gaethjejem so bile sramotne, katastrofalne," je uvodoma dejal razvpiti irski MMA borec in nadaljeval: "Njegove metode in izjave so sicer zelo duhovite in zabavne, toda gledano skozi prizmo prikazanega v oktagonu, Ferguson ni bil na želeni ravni. Ko bo malce prišel k sebi, ga čaka obračun z Dustinom; in če ne bo spremenil načina priprave in pristopa do same borbe, bo tudi naslednjič dvorano zapuščal sklonjene glave."



Nato je sledil del izjave, s katerim je McGregor prestopil meje potrpežljivosti Tonyja Fergusona: "Se še spomniš, Tony, kako sem te predstavljal prek Paradigm menedžmenta? V 'zahvalo' pa sem dobil klasičen nož v hrbet, ko si me ogoljufal s pogodbo v zvezi z bejzbolom." Na Fergusonov odziv ni bilo treba dolgo čakati.



"Conor, ti si še naprej moja kur*a. Kolikor mi je znano, kar mi je potrdil tudi lastnik Paradigm menedžmenta Audie, me nisi nikoli predstavljal. Če pa slučajno si, potem si delal za mene in služil na moj račun oziroma moje ime. Osredotoči se na svoje delo, čeprav razumem, da je zelo težko spremljati dogajanje s strani," je odgovoril Ferguson.