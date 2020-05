Ferguson odgovarja Khabibu: Še vedno si mi dolžan 20 sklec ... Kmalu se vidiva!

Tony Ferguson in Khabib Nurmagomedovbi se morala pomeriti v okviru borilnega spektakla UFC 248, ki je bil zaradi pandemije koronavirusa razumljivo odpovedan.



Ko je predsednik organizacije Dana WhiteFergusonu dodelil novega nasprotnika Justina Gaethjeja, so bili mnogi prepričani, da bo 'El Cucuy' (vzdevek Tonyja Fergusona, op. p.) ta dvoboj izkoristil za malce močnejši trening pred 'pravim' spopadom za naslov svetovnega prvaka. Toda Gaethje je navdušil z borbo in tako prekinil impresiven niz 12 zaporednih zmag Tonyja Fergusona, kar je po drugi strani razžalostilo privržence MMA-ja, ki so z nestrpnostjo pričakovali enega od zanimivejših obračunov zadnjega desetletja.