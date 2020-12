Ferguson po desetih letih še vztraja

El Cucuy oziroma Bav bav je v prvem odmevnejšem pokoronskem športnem dogodku v začetku maja doživel boleč poraz proti Justin Gaetheju. Trdoživi Tony Fergusonje prejel kar 143 udarcev, a ostal na nogah, preden je sodnik prekinil borbo in niz 12 zaporednih zmag, ki je trajal kar šest let in pol. Hkrati je ostal brez borbe za šampionski pas proti nesojenemu tekmecu Habibu Nurmagomedovu. Na zmagovita pota se bo poskusil vrniti proti nevarnemu Charlesu Oliveiri, ki je nanizal kar sedem zaporednih zmag, vse je dosegel s predčasno prekinitvijo.

Ferguson in Oliveira bosta v noči na nedeljo predzadnja stopila v sloviti oktagon. Na UFC 256, ki si ga boste lahko v živo ogledali na VOYO, začnemo ob 4. uri zjutraj, se bosta sicer v borbi večera za naslov prvaka v mušji kategoriji udarila Deiveson Figueiredoin Brandon Moreno.